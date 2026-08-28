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Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην ευρωζώνη ενισχύθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας τις 98,4 μονάδες τον Αύγουστο του 2026, από την αναθεωρημένη τιμή των 97,1 μονάδων τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αγορών που έκαναν λόγο για 97,5 μονάδες.

Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση από τον Ιανουάριο, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές παρέμειναν αισιόδοξοι για την επίτευξη μιας λύσης στον εξάμηνο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σε όλους τους κλάδους, με το κλίμα να ενισχύεται στη μεταποίηση (-5,3 έναντι -6,1), τις υπηρεσίες (5,8 έναντι 5,1), τους καταναλωτές (-15,5 έναντι -15,9), το λιανικό εμπόριο (-5,7 έναντι -6,8) και τις κατασκευές (-5 έναντι -5,2).

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ήταν μικτές. Οι προσδοκίες των καταναλωτών αυξήθηκαν στις 33 μονάδες από 30,4, ενώ οι προσδοκίες των βιομηχάνων για τις τιμές πώλησης υποχώρησαν στις 16,4 μονάδες από 17,8.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, το κλίμα βελτιώθηκε στη Γαλλία (+2,3), τη Γερμανία (+1,3) και την Ιταλία (+0,8), παρέμεινε ευρέως σταθερό στην Ολλανδία (-0,1), ενώ σημείωσε υποχώρηση στην Ισπανία (-2,2).

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