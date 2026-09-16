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Οι μισθολογικές αυξήσεις στην Ευρωζώνη αναμένεται να ενισχυθούν το 2027, παραμένοντας όμως σημαντικά χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τον νέο δείκτη μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η τράπεζα αξιολογεί τους κινδύνους για τον πληθωρισμό από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ προβλέπει ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν σε ετήσια βάση κατά 2,7% το πρώτο τρίμηνο του 2027 και κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο. Οι ρυθμοί αυτοί είναι υψηλότεροι από εκείνους που καταγράφονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά παραμένουν πολύ χαμηλότεροι από την κορύφωση του 2024, όταν η αύξηση των μισθών είχε φτάσει το 5,2%.

Η ΕΚΤ εξήγησε ότι η χαμηλότερη ένδειξη του δείκτη μισθών για το πρώτο μισό του 2026 οφείλεται κυρίως στη μη επανάληψη έκτακτων πληρωμών που είχαν καταβληθεί αρχικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

«Οι επιδράσεις αυτές εξαλείφονται πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο του 2026», ανέφερε η κεντρική τράπεζα, επισημαίνοντας ότι η εικόνα των μισθών θα ενισχυθεί στη συνέχεια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές μετακυλίονται σε άλλες κατηγορίες κόστους, μεταξύ άλλων μέσω των μισθολογικών απαιτήσεων.

Νέα αύξηση επιτοκίων στο επίκεντρο

Η ΕΚΤ εξετάζει τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Η τράπεζα προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων από τον Ιούνιο, ενώ οι αγορές αναμένουν περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Μετά την τελευταία απόφαση, η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι μισθοί δεν παρουσιάζουν μέχρι στιγμής «ουσιαστική αντίδραση στο ενεργειακό σοκ». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι πιέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν, προκαλώντας μεγαλύτερη επίδραση τόσο στις τιμές όσο και στις αμοιβές από αυτή που προβλέπεται σήμερα.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η αποζημίωση ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 3,3% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 3,5% το πρώτο τρίμηνο.

Ορισμένα μέλη της ΕΚΤ θεωρούν ότι η αποκλιμάκωση των μισθολογικών πιέσεων περιορίζει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου κύκλου αυξήσεων τιμών μέσω των λεγόμενων δευτερογενών επιπτώσεων.

Άλλοι αξιωματούχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να εμφανιστούν πλήρως οι επιπτώσεις αυτές, καθώς μια καθυστερημένη αντίδραση θα μπορούσε να αποδειχθεί ανεπαρκής.

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