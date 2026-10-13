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Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο πλήγμα δέχθηκε ο τομέας της λιανικής πώλησης στην Ευρώπη, καθώς χάκερς έβαλαν στο στόχαστρο εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στις υποδομές τους. Η κυβερνοεπίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί υπερθέρμανση σε ψυγεία και καταψύκτες, οδηγώντας στην αλλοίωση τροφίμων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξέσπασαν ακόμη και πυρκαγιές.

Οι εγκαταστάσεις ψύξης σε γνωστές αλυσίδες όπως η Carrefour, η Monoprix, η Intermarché του ομίλου Les Mousquetaires και η Coopérative U είδαν τις θερμοκρασίες στον εξοπλισμό τους να εκτοξεύονται έως και κατά 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στη νύχτα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U, Dominique Schelcher, επιβεβαίωσε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια επίθεση άνευ προηγουμένου σε εξοπλισμό ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των φρέσκων προϊόντων και τον εφοδιασμό των πολιτών. Σε δήλωσή του στο LinkedIn χαρακτήρισε το συμβάν παντελώς απαράδεκτο, ενώ οι θιγόμενες εταιρείες δεν προέβησαν σε άμεσο σχολιασμό όταν πιέστηκαν από τα διεθνή μέσα.

Η εμβέλεια της επίθεσης φαίνεται πως ξεπερνά τα γαλλικά σύνορα. Σύμφωνα με τον Felix Aime, ανώτερο αναλυτή πληροφοριών απειλών στην εταιρεία Sekoia Threat Detection and Research, το χτύπημα επηρέασε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, όπως αναφέρει το CNBC.

Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, καταδίκασε σθεναρά την επίθεση με ανάρτησή του στο X, τονίζοντας πως η επισιτιστική ασφάλεια απαιτεί πλέον αυξημένη προσοχή σε όλα τα επίπεδα, καθώς η μετατροπή των τροφίμων σε «όπλο» αποτελεί πλέον μια σκληρή πραγματικότητα.

Je condamne fermement la cyber attaque visant des produits alimentaires chez @intermarche @CooperativeU @Leclerc La sécurité alimentaire nécessite plus d’attention à tous les niveaux. Car l’instrumentalisation de l’alimentation est devenue une réalité. @UEFrance — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 12, 2026

Πώς στήθηκε το χτύπημα: Το λογισμικό της Danfoss και ο «θερμικός» έλεγχος

Οι εισβολείς απέκτησαν τον έλεγχο του λογισμικού εξ αποστάσεως διαχείρισης της δανικής εταιρείας μηχανικών Danfoss, το οποίο επιτρέπει στους λιανοπωλητές να ρυθμίζουν τις ψυκτικές μονάδες τους. Κανονικά, οι καταψύκτες υποβάλλονται σε μια σύντομη περίοδο απόψυξης κατά τη διάρκεια της νύχτας με ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, οι χάκερ έδωσαν εντολή στις μονάδες να θερμανθούν συνεχόμενα και να παραμείνουν ζεστές, όπως αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με την Danfoss, οι ψυκτικές μονάδες που επηρεάστηκαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, των οποίων το λογισμικό ασφαλείας δεν μπορούσε να ενημερωθεί για να αποτρέψει τον εντοπισμένο κίνδυνο, σημειώνοντας παράλληλα ότι «εδώ και καιρό συμβουλεύει» τις επιχειρήσεις να διατηρούν ενημερωμένα τα υποστηριζόμενα συστήματά τους.

Ως результат, οι θερμοκρασίες στον εξοπλισμό εκτοξεύθηκαν έως και κατά 50 °C (120 °F) μέσα στη νύχτα. Στην αλυσίδα Intermarché, οι ψυκτικοί θάλαμοι θερμάνθηκαν στους 50°C για έξι ολόκληρες ώρες, ενώ ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV δημοσίευσε εικόνα από διάδρομο παγωτών με την ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει 26,5 °C. Οι διευθυντές που έφτασαν στα καταστήματα το πρωί της Δευτέρας δέχθηκαν ένα κύμα ζεστού αέρα ανοίγοντας τις πόρτες των καταψυκτών.

Η έκταση των ζημιών και οι αλυσίδες που επλήγησαν

Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι απόλυτα σαφής, αλλά υπολογίζεται ότι στη Γαλλία επηρεάστηκαν περίπου 400 καταστήματα από τα συνολικά 15.000 της χώρας:

Coopérative U: Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο.

Όμιλος Les Mousquetaires (Intermarché & Netto): Επηρεάστηκαν 180 καταστήματα, ενώ άλλα 100 αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για προληπτικούς λόγους.

Carrefour: Υπέστησαν εισβολή ψυγεία σε 80 από τα 6.000 καταστήματά της.

Monoprix & E.Leclerc: Επλήγη το 5% των 400 και πλέον καταστημάτων της Monoprix, με τα ύποπτα προϊόντα να αποσύρονται αμέσως.

Τα καταστήματα απομάκρυναν εσπευσμένα όλα τα αλλοιωμένα τρόφιμα για την αποφυγή κινδύνων υγείας, με το προσωπικό να εργάζεται για την αναπλήρωση των ραφιών. Μόνο σε δύο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Αλσατίας, οι απώλειες ανήλθαν σε 270.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική οικονομική ζημιά σε εθνικό επίπεδο αγγίζει τα εκατομμύρια.

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