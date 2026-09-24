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Η Ισπανία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία σχετικά με τα νέα κριτήρια «Made in EU», τα οποία αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της βιομηχανικής υποχώρησης της Γηραιάς Ηπείρου.

Η πρόταση αφορά τον Νόμο για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act – IAA), ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Γάλλο Ευρωπαίο Επίτροπο Στεφάν Σεζουρνέ και προβλέπει την προτεραιότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για την ενίσχυση κρίσιμων βιομηχανικών κλάδων.

Ωστόσο, το Παρίσι και το Βερολίνο διαφωνούν για το πόσο αυστηρά θα πρέπει να οριστεί η έννοια του ευρωπαϊκού προϊόντος. Η Γαλλία τάσσεται υπέρ ενός πιο περιορισμένου ορισμού, ο οποίος θα δίνει έμφαση αποκλειστικά στις 27 χώρες της ΕΕ, ενώ η Γερμανία εκφράζει ανησυχίες ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να πλήξει το ελεύθερο εμπόριο και τις σχέσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Παρότι το μέτρο έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από την Κίνα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, οι οποίες θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική κινείται προς μια πιο προστατευτική κατεύθυνση.

Η ισπανική πρόταση με τις τρεις «ζώνες» συνεργασίας

Με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών, η Ισπανία κατέθεσε πρόταση στη συνάντηση των υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προτείνοντας μια πιο ευέλικτη διαμόρφωση των κριτηρίων για την ευρωπαϊκή προτίμηση.

Το ισπανικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη τόσο τη γεωγραφική εμβέλεια όσο και τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που θα καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία.

Η πρόταση προβλέπει τρία επίπεδα συνεργασιών:

Το πρώτο επίπεδο θα αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

. Το δεύτερο θα περιλαμβάνει χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου , καθώς και επιλεγμένους αξιόπιστους εταίρους.

, καθώς και επιλεγμένους αξιόπιστους εταίρους. Το τρίτο θα καλύπτει χώρες που διαθέτουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, τελωνειακή ένωση ή συμμετέχουν σε διεθνείς συμφωνίες δημοσίων προμηθειών με την ΕΕ.

Στη λίστα των προϊόντων που προτείνει η Ισπανία περιλαμβάνονται το χάλυβας, το τσιμέντο, το αλουμίνιο, τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, οι τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, οι ημιαγωγοί, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Γερμανία: Ανοιχτή η ευρωπαϊκή αγορά στους αξιόπιστους εταίρους

Τα κράτη-μέλη πιέζονται να καταλήξουν σε κοινή θέση, ενώ στη διαδικασία θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, παραμένουν οι διαφωνίες για το κατά πόσο η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση μέσω περιορισμών στις εισαγωγές.

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Το Βερολίνο θεωρεί ότι οι κανόνες θα πρέπει να επεκταθούν και σε χώρες που διαθέτουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη γερμανική θέση, μια πιο ανοικτή προσέγγιση θα επιτρέψει τη συμμετοχή περισσότερων εταιρειών στους διαγωνισμούς, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα διατηρήσει ανοιχτές τις αγορές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Παράλληλα, η Γερμανία προτείνει την έννοια «Made with EU» αντί για «Made in EU», ώστε να αποτυπώνεται η συνεργασία της Ευρώπης με αξιόπιστους διεθνείς εταίρους.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με εταίρους που είναι αξιόπιστοι – το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τον Καναδά», δήλωσε ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νταβίντ Κλαρινβάλ, υποστηρίζοντας μια πιο ανοικτή λίστα χωρών που τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

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