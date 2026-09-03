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Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ αναμένεται να συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των λεγόμενων «mega-dinghies», των μεγάλων φουσκωτών σκαφών που χρησιμοποιούν διακινητές για τη μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Η συνάντηση την Πέμπτη θα είναι η πρώτη επίσκεψη ηγέτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενεί ο Μπέρναμ από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος τον Ιούλιο.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ενώ η Γαλλία ετοιμάζει μια νέα ομάδα 45 αστυνομικών και αξιωματικών ασφαλείας με στόχο την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων σκαφών που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα διακίνησης στις παράνομες διελεύσεις από τις γαλλικές ακτές προς τη Βρετανία.

Τριπλασιάζονται οι γαλλικές δυνάμεις στις ακτές

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, η ενίσχυση αυτή σχεδόν τριπλασιάζει τους διαθέσιμους πόρους για την αποτροπή επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών στις δυτικές ακτές της Γαλλίας.

Η αύξηση του προσωπικού αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γαλλία επί πρωθυπουργίας Κιρ Στάρμερ, βάσει της οποίας η Βρετανία θα καταβάλει 661 εκατ. λίρες (περίπου 893 εκατ. δολάρια) μέσα σε τρία χρόνια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά των διελεύσεων με μικρά σκάφη.

Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τους Βρετανούς ψηφοφόρους, ιδιαίτερα λόγω των ανησυχιών για το κόστος φιλοξενίας των μεταναστών που καλύπτεται από τα δημόσια ταμεία.

Λιγότερες αφίξεις, αλλά μεγαλύτερα σκάφη

Το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός αφίξεων με τις λεγόμενες «μικρές βάρκες» από το 2020. Παρότι περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει το επικίνδυνο ταξίδι προς τη Βρετανία μέσα στη χρονιά, ο αριθμός είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, οι διακινητές προσαρμόζουν τις πρακτικές τους και στρέφονται πλέον σε μεγαλύτερα σκάφη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μαζικές μετακινήσεις και περισσότερα θύματα.

«Η πρόοδος που είδαμε αυτό το καλοκαίρι δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συνεργάζονται», δήλωσε ο Μπέρναμ, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Όπως ανέφερε, «οι συμμορίες διακίνησης αλλάζουν συνεχώς τις τακτικές τους και οι δύο χώρες πρέπει να αντιδρούν γρήγορα, ώστε να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες που οργανώνουν τις επικίνδυνες διελεύσεις».

Πέρα από το μεταναστευτικό, οι συζητήσεις Μπέρναμ και Μακρόν αναμένεται να επεκταθούν και σε διεθνή ζητήματα, όπως η στήριξη προς την Ουκρανία ενόψει του χειμώνα, αλλά και οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

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