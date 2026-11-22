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Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια τύπου LR2 παρήγγειλε η Aegean Shipping Management στην COSCO Heavy Industry Yangzhou, διευρύνοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα στα εννέα πλοία. Τα πλοία θα κατασκευαστούν με προδιαγραφές ice class 1C και έχουν προγραμματιστεί για παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2030. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία συμφερόντων Γιώργου Μελισσανίδη έχει πλέον υπό παραγγελία επτά LR2 και δύο VLCC.

Τα δύο νέα LR2 έρχονται να προστεθούν σε πέντε παραγγελίες που είχε ήδη τοποθετήσει η Aegean μέσα στο 2026, όλες στη Hengli Heavy Industry. Η συμφωνία του Ιουνίου με το κινεζικό ναυπηγείο αφορούσε τρία LR2 και ένα VLCC. Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία άσκησε το δικαίωμα παραγγελίας δεύτερου VLCC, ενισχύοντας την πρώτη της παρουσία στην κατηγορία των μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Στο μεταξύ, οι επόμενες προσθήκες στον στόλο θα προέλθουν από την COSCO. Η Aegean αναμένει δύο LR2 από το κινεζικό ναυπηγείο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027. Τον Ιούλιο παρέλαβε από την ίδια μονάδα το «Green Liberty», ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκεί η ονοματοδοσία του «Caniver». Όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία παραγγελία, η COSCO θα έχει κατασκευάσει συνολικά 18 πλοία για την Aegean, τον μεγαλύτερο πελάτη του ναυπηγικού ομίλου εκτός Κίνας.

Την ίδια χρονιά, η εταιρεία πούλησε δύο Aframax, το «Green Adventure», ναυπήγησης 2022, και το «Green Attitude», ναυπήγησης 2018. Με επτά νέες παραγγελίες μέσα στο 2026, η Aegean συνεχίζει να ανανεώνει τον στόλο της με επίκεντρο τα LR2, ενώ τα δύο VLCC διευρύνουν τις επιλογές της στη μεταφορά αργού πετρελαίου.