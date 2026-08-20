Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη διάσωση 41 ανθρώπων που κινδύνευαν στη Μεσόγειο προχώρησε το πλήρωμα του M/V AFROESSA, το οποίο διαχειρίζεται η Alassia NewShips Management, συμφερόντων του Νίκου Β. Χατζηιωάννου.

Η επιχείρηση άρχισε τη νύχτα της 12ης Αυγούστου 2026, όταν το πλοίο έλαβε επείγον σήμα από το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Αιγύπτου – JRCC Cairo. Σύμφωνα με την ενημέρωση, σκάφος που μετέφερε δεκάδες ανθρώπους βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο στη Μεσόγειο.

Ο πλοίαρχος Jonel Gerry S. Castillo και το πλήρωμά του άλλαξαν αμέσως πορεία και κατευθύνθηκαν προς το σημείο που είχε υποδειχθεί. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου εντόπισαν μία φουσκωτή λέμβο και, παρά τις δύσκολες συνθήκες, άρχισαν την επιχείρηση περισυλλογής.

Συνολικά διασώθηκαν 41 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο AFROESSA. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, η ομάδα της εταιρείας στη στεριά εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συντονίζοντας μια σύνθετη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν το πλοίο, το κράτος σημαίας, οι ασφαλιστικοί φορείς, οι τοπικοί πράκτορες και οι αιγυπτιακές αρχές. Οι 41 διασωθέντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα στις 14 Αυγούστου, στο λιμάνι El Dekheila της Αιγύπτου.

Ο CEO της Alassia NewShips Management, Μπαζίλ Σακέλλης, δήλωσε:

«Στην Alassia πιστεύουμε ότι το μέτρο μιας ναυτιλιακής εταιρείας δεν βρίσκεται μόνο στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της, αλλά και στον χαρακτήρα των ανθρώπων της όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε υπερήφανοι για το πλήρωμά μας, την ομάδα του γραφείου μας και κάθε άνθρωπο που συνέβαλε ώστε 41 συνάνθρωποί μας να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος».

Η εταιρεία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το JRCC Cairo για τον αρχικό συντονισμό και τη συνεχή υποστήριξη, καθώς και προς το αιγυπτιακό Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό και τις λιμενικές αρχές του El Dekheila για την ασφαλή και αξιοπρεπή αποβίβαση των διασωθέντων.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στη NorthStandard, στην Kalimbassieris Maritime, στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου –ως αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας– και στη World Marine Egypt για την υποστήριξη και τις διευθετήσεις κατά την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι.

«Πάνω απ’ όλα, οι ευχαριστίες μας ανήκουν στον πλοίαρχο Castillo και σε ολόκληρο το πλήρωμα του AFROESSA», υπογράμμισε η εταιρεία, επισημαίνοντας ότι οι ναυτικοί τίμησαν στην πράξη τη θεμελιώδη αρχή της διεθνούς ναυτικής παράδοσης: την υποχρέωση παροχής βοήθειας σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Axios: Ο μυστικός «διάδρομος» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ που κρατά το πετρέλαιο σε κίνηση

Moderna: Ένα στοίχημα που φιλοδοξεί να γράψει νέο κεφάλαιο στη μάχη κατά του καρκίνου – Το εμβόλιο mRNA και το ράλι της μετοχής

Unitree: Τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπουν στη μαζική αγορά μέσα στην επόμενη δεκαετία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ