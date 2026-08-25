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Οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή της αγοράς των VLCC και η Hellenic Tankers του Ανδρέα Χατζηγιάννη φαίνεται να ολοκληρώνει το δεύτερο μεγάλο asset play μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο όμιλος φέρεται να συμφώνησε την πώληση δεξαμενόπλοιου κατασκευής 2011 στη μαλαισιανή Yinson, εξασφαλίζοντας τίμημα που υπερδιπλασιάζει το κεφάλαιο που είχε αρχικά επενδύσει στο πλοίο.

Η συμφωνία, την οποία αποκάλυψε το TradeWinds επικαλούμενο ναυλομεσιτικές πηγές, δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία συναλλαγή στη θερμή αγορά των μεταχειρισμένων τάνκερς. Αναδεικνύει τη στρατηγική ορισμένων ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων πλοιοκτητών, οι οποίοι επιλέγουν να ρευστοποιήσουν ώριμα περιουσιακά στοιχεία την ώρα που οι αποτιμήσεις των VLCC κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η ακριβής τιμή και η ταυτότητα του πλοίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημοσίως. Πρόκειται για VLCC του 2011 και ότι η Yinson σχεδιάζει να το μετατρέψει σε πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου, πιθανότατα τύπου FPSO.

Εφόσον η μετατροπή προχωρήσει, το πλοίο θα απομακρυνθεί από την ενεργό εμπορική αγορά μεταφοράς αργού, περιορίζοντας –έστω οριακά– τη διαθέσιμη προσφορά χωρητικότητας. Η νέα κίνηση ακολουθεί την ιδιαίτερα επικερδή πώληση του VLCC Stephanie, κατασκευής 2012.

Η Hellenic Tankers είχε αποκτήσει το πλοίο το 2021 έναντι περίπου 41,5 εκατ. δολαρίων, ενώ η μεταπώλησή του στη Sinokor τοποθετήθηκε από ναυλομεσιτικές πηγές μεταξύ 76 και 79 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο έχει πλέον μετονομαστεί σε Algeria Prosperity.

Οι δύο συμφωνίες δείχνουν ότι η Hellenic Tankers δεν αντιμετωπίζει τη σημερινή άνοδο μόνο ως ευκαιρία για αυξημένα ναυλοσύμφωνα. Μετατρέπει παράλληλα την άνοδο των αξιών σε άμεσο κεφαλαιακό κέρδος, ρευστοποιώντας πλοία που αποκτήθηκαν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Σε μια αγορά όπου οι υψηλοί ναύλοι ενθαρρύνουν πολλούς ιδιοκτήτες να διατηρούν τα πλοία τους, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης επιλέγει την άλλη πλευρά του κύκλου: πουλά όταν οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να καταβάλουν ισχυρό premium και κλειδώνει τις υπεραξίες πριν αλλάξει η φορά της αγοράς.

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