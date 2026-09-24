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Ένα νέο κεφάλαιο στον στόλο που ελέγχει ο Ανδρέας Μαρτίνος jr γράφεται τα τελευταία χρόνια μακριά από τις παραδοσιακές αγορές των δεξαμενόπλοιων και των bulk carriers. Η Minerva έχει αρχίσει να αποκτά σταθερό αποτύπωμα στα containerships, ακολουθώντας μια στρατηγική σταδιακών τοποθετήσεων που ξεκίνησε από τα μικρότερα feeders και πλέον περνά σε σαφώς μεγαλύτερες μονάδες.

Η Minerva είχε συγκροτήσει στόλο αρκετών containerships, με τις συνολικές τοποθετήσεις σε νεότευκτα και secondhand πλοία να υπολογίζονται από πηγές της αγοράς σε πάνω από 220 εκατ. δολάρια. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην επόμενη κίνηση.

Η εταιρεία συνδέθηκε το 2026 με πρόγραμμα για τέσσερα containerships των 6.000 teu στη Hengli Heavy Industries, με παραδόσεις που τοποθετούνται στο 2028. Εφόσον το πρόγραμμα εξελιχθεί σύμφωνα με τις αναφορές της αγοράς, πρόκειται για σημαντική αλλαγή κλίμακας: από τα feeders των περίπου 1.800-2.400 teu σε πλοία υπερδιπλάσιας μεταφορικής ικανότητας.

Ο Ανδρέας Μαρτίνος δεν φαίνεται να κυνηγά απλώς ευκαιρίες στη secondhand αγορά. Δημιουργεί σταδιακά μία νέα πλατφόρμα πλοίων, με συνδυασμό αγορών σύγχρονου tonnage και νεότευκτων μονάδων. Πρόκειται για αξιοσημείωτη διαφοροποίηση για έναν ναυτιλιακό όμιλο του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί επί δεκαετίες κυρίως με τα tankers και, μέσω της Minerva Dry, με τα bulk carriers. Τα containerships αποκτούν πλέον δική τους θέση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

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