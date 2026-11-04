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Σε νέες επενδύσεις ύψους 703,2 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση επτά νεότευκτων πλοίων προχώρησε η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, κατά το τρίτο τρίμηνο και το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη του τέταρτου τριμήνου του 2026. Παράλληλα, η ναυτιλιακή εταιρεία διαθέτει συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της.

Η εισηγμένη στο NYSE, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στη μεταφορά ξηρού φορτίου όσο και στα δεξαμενόπλοια, συνεχίζει την ανανέωση του στόλου της. Στο ίδιο διάστημα παρέλαβε δύο νεότευκτα πλοία, ενώ προχώρησε στην πώληση ενός Capesize ηλικίας 17 ετών, έναντι συνολικού τιμήματος 30,8 εκατ. δολαρίων.

Η επενδυτική δραστηριότητα συνοδεύεται από υψηλή κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη της Navios Partners ανήλθαν σε 185,7 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα κέρδη ανά μερίδιο να διαμορφώνονται στα 6,42 δολάρια. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 459,9 εκατ. δολάρια και τα κέρδη ανά μερίδιο τα 15,83 δολάρια.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 235,4 εκατ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο και στα 548,7 εκατ. δολάρια στο εννεάμηνο. Αντίστοιχα, τα EBITDA ανήλθαν σε 293,9 εκατ. και 781,7 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία συνδυάζει τις νέες επενδύσεις με την επιστροφή κεφαλαίων στους μεριδιούχους. Κατά το τρίτο τρίμηνο επαναγόρασε 141.392 μερίδια, διαθέτοντας συνολικά 12 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ανακοίνωσε διανομή 0,06 δολαρίων ανά μερίδιο για το τρίμηνο, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,24 δολάρια σε ετησιοποιημένη βάση.

Η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Partners, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, με γεωπολιτική αβεβαιότητα, πολεμικές συγκρούσεις και μεταβολές στις εμπορικές ροές. «Οι οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις μας αποδεικνύουν την ισχύ του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τα οφέλη της πειθαρχημένης προσέγγισής μας στην κατανομή κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων», δήλωσε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ισχυρές ταμειακές ροές αξιοποιούνται σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις: στην προσθήκη νέων πλοίων που ενισχύουν την οικονομική απόδοση της εταιρείας, στην επιτάχυνση της αποπληρωμής δανείων και στην επιστροφή κεφαλαίων μέσω επαναγορών μεριδίων και διανομών.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια της Navios Partners να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην επέκταση του στόλου, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις αποδόσεις προς τους επενδυτές της.

Με συμβολαιοποιημένα έσοδα 5 δισ. δολαρίων και νέες ναυπηγικές επενδύσεις άνω των 700 εκατ. δολαρίων, η Αγγελική Φράγκου διατηρεί ενεργό το επενδυτικό πρόγραμμα της Navios Partners, αξιοποιώντας τη διαφοροποίηση του στόλου της σε δύο βασικούς κλάδους της παγκόσμιας ναυτιλίας.