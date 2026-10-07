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Με ένα ακόμη νεότευκτο δεξαμενόπλοιο ενισχύεται το ελληνικό νηολόγιο, καθώς η Pantheon Tankers Management, συμφερόντων της Άννας Αγγελικούση, ανακοίνωσε την παραλαβή του «Sea Quartz». Το πλοίο ανήκει στην κατηγορία Suezmax, ναυπηγήθηκε στη HD Hyundai Heavy Industries και φέρει την ελληνική σημαία.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία χαρακτηρίζει το «Sea Quartz» μια προσθήκη για την οποία αισθάνεται υπερήφανη, επισημαίνοντας τη συμβολή των ομάδων που εργάστηκαν για την επιτυχή παράδοσή του. Η νέα παραλαβή αυξάνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα της Pantheon στην κατηγορία των μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Το «Sea Quartz» είναι το αδελφό πλοίο του «Sea Topaz», το οποίο παραδόθηκε στην εταιρεία στις 31 Ιουλίου 2026, επίσης από τη Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα. Το «Sea Topaz», μεταφορικής ικανότητας 156.832 τόνων, φέρει επίσης ελληνική σημαία. Κατά την παραλαβή του, η Pantheon είχε προαναγγείλει ότι το «Sea Quartz» θα εντασσόταν στον στόλο της αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι δύο παραδόσεις Suezmax προστίθενται στις παραλαβές των «Sea Orca» και «Sea Condor», δεξαμενόπλοιων κατηγορίας LR2, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 19 Ιανουαρίου 2026, αντίστοιχα. Οι διαδοχικές προσθήκες αποτυπώνουν την εξέλιξη του ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας σε διαφορετικές κατηγορίες δεξαμενόπλοιων.

Η Pantheon ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην παράδοση του «Sea Quartz» για την αφοσίωση και τη συνεργασία τους, απευθύνοντας ευχές για ασφαλή ταξίδια στον πλοίαρχο και στο πλήρωμά του.

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