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Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η Alpha Gas, συμφερόντων της Άννας Αγγελικούση, έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο οκτώ μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγραερίου και αμμωνίας, πραγματοποιώντας μια ταχεία επέκταση σε μια αγορά στην οποία εισήλθε μόλις το 2024. Η τελευταία κίνηση της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας αφορά την παραγγελία δύο ακόμη πλοίων στην Κίνα, σηματοδοτώντας την πρώτη συνεργασία της στον συγκεκριμένο τομέα με κινεζικό ναυπηγείο και διευρύνοντας τον γεωγραφικό χάρτη των επενδύσεών της.

Πρόκειται για δύο πλοία τύπου VLGC/VLAC, χωρητικότητας 88.000 κυβικών μέτρων το καθένα, τα οποία θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Hengli Heavy Industries, με προγραμματισμένη παράδοση έως το 2029. Σύμφωνα με πληροφορίες της ναυλομεσιτικής αγοράς, η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα οικονομικά στοιχεία της παραγγελίας.

Η επιλογή της Hengli έχει ιδιαίτερη επιχειρηματική σημασία, καθώς μέχρι σήμερα η Alpha Gas είχε εμπιστευθεί την κατασκευή των συγκεκριμένων πλοίων σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία. Η νέα συμφωνία διευρύνει τις διαθέσιμες ναυπηγικές επιλογές της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν θέσεις κατασκευής για τις μελλοντικές ανάγκες των στόλων τους.

Από τα LNG carriers στην αγορά υγραερίου και αμμωνίας

Η επέκταση της Alpha Gas στα VLGC/VLAC αποτελεί ουσιαστική διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η εταιρεία αναπτύχθηκε αρχικά στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, δημιουργώντας στόλο LNG carriers. Το 2024 αποφάσισε να διευρύνει τις δραστηριότητές της, εισερχόμενη στην αγορά μεγάλων πλοίων μεταφοράς LPG, με δυνατότητα μεταφοράς και αμμωνίας.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει την εξυπηρέτηση της υφιστάμενης αγοράς υγραερίου με τη δυνατότητα συμμετοχής στη μελλοντική ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου αμμωνίας.

Η αμμωνία εξετάζεται διεθνώς τόσο ως μέσο μεταφοράς ενέργειας όσο και ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος, υπό την προϋπόθεση ότι παράγεται με διαδικασίες περιορισμένων εκπομπών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτής της αγοράς παραμένει συνδεδεμένη με σημαντικές αβεβαιότητες, που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις απαιτούμενες υποδομές και τη διαμόρφωση επαρκούς εμπορικής ζήτησης.

Για την Alpha Gas, η επένδυση σε πλοία διπλής εμπορικής δυνατότητας δημιουργεί περιθώρια ευελιξίας, χωρίς να προϋποθέτει ότι η αγορά μεταφοράς αμμωνίας θα αναπτυχθεί με συγκεκριμένο ρυθμό.

Με την προσθήκη των δύο νέων παραγγελιών, ο στόλος της Alpha Gas, συμπεριλαμβανομένων των υπό ναυπήγηση πλοίων, διαμορφώνεται σε 16 μονάδες. Από αυτές, δέκα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία: οκτώ LNG carriers, κατασκευής από το 2015 έως το 2024, και δύο VLGC/VLAC που παραδόθηκαν μέσα στο 2026 από τα ναυπηγεία HD Hyundai και Hanwha Ocean.

Το πρόγραμμα νέων παραδόσεων περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα VLGC/VLAC στη Νότια Κορέα, δύο σε κάθε ναυπηγικό όμιλο, καθώς και δύο LNG carriers στη Hanwha Ocean.

Με τα δύο πλοία της Hengli, ο αριθμός των υπό κατασκευή μονάδων ανέρχεται σε οκτώ.

Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή μεταβολή του στόλου: ενώ τα LNG carriers εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα δραστηριότητας, η κατηγορία VLGC/VLAC αποκτά πλέον ισότιμη αριθμητική παρουσία στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, με οκτώ πλοία έναντι οκτώ LNG carriers.