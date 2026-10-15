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Στην κατασκευή πλοίων υψηλής προστιθέμενης αξίας πρέπει να αναζητήσει η Ευρώπη το μέλλον της ναυπηγικής της βιομηχανίας, σύμφωνα με τον Αντώνη Λαιμό. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και συμπρόεδρος του ομίλου ENESEL υποστήριξε ότι η ναυπήγηση εμπορικών πλοίων δεν μπορεί σήμερα να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη, θέτοντας παράλληλα ως στρατηγική προτεραιότητα τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού ελέγχου σε περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, κατά τη συμμετοχή του σε συζήτηση υψηλού επιπέδου στο Connecting Europe Days, στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΕΕ. Η παρέμβασή του επικεντρώθηκε στον ρόλο της ναυτιλίας για την οικονομία και την ασφάλεια της Ευρώπης, στις προοπτικές των ναυπηγείων και στις προϋποθέσεις για τη μείωση των εκπομπών.

Για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία, ο κ. Λαιμός πρότεινε μια κατεύθυνση εξειδίκευσης: ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλών περιθωρίων κέρδους, με παράλληλη διασφάλιση των εργασιακών προτύπων και των κοινωνικών αρχών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η εξειδίκευση στην κατασκευή πλοίων υψηλής αξίας αποτελεί τον μοναδικό τρόπο διατήρησης της ευρωπαϊκής ναυπηγικής δυναμικότητας για στρατηγικούς σκοπούς. Η θέση αυτή συνδέει την ανταγωνιστικότητα των ναυπηγείων με την ανάγκη της Ευρώπης να διατηρήσει κρίσιμες βιομηχανικές δυνατότητες.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά της πλεονεκτήματα: τον έλεγχο περισσότερου από το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, καθώς και τη διαχείριση και λειτουργία του από την Ευρώπη.

«Σε μια περίοδο πολέμου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ναυτιλία αποτελεί όχι μόνο πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η απρόσκοπτη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου και η συνεχής ροή ενέργειας, τροφίμων και βασικών αγαθών ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Μέσω αυτών των λειτουργιών, η ναυτιλία συνδέει τα κράτη και στηρίζει την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Στο μέτωπο της απανθρακοποίησης, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΕ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί ενεργά με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), με στόχο αποτελεσματικούς παγκόσμιους κανόνες. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μακροπρόθεσμη κανονιστική βεβαιότητα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να προχωρήσει σταδιακά, με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, καθαρότερα καύσιμα και κατάλληλες υποδομές. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να συνδυάσει την περιβαλλοντική μετάβαση με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής ισχύος της ναυτιλίας της.

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