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Ένα ακόμη νεότευκτο πλοίο προστέθηκε στον στόλο της Arcadia Shipmanagement. Πρόκειται για το «Aegean Champion 2026», ένα σύγχρονο δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax, χωρητικότητας 115.000 dwt, η τελετή ονοματοδοσίας του οποίου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2026 στο ναυπηγείο Shanghaiguan της Dalian Shipbuilding Industry, στην Κίνα.

Η νέα προσθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Arcadia, καθώς πρόκειται για το πρώτο δεξαμενόπλοιο στην ιστορία της εταιρείας που ναυπηγήθηκε στην Κίνα. Το πλοίο διαθέτει σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες, με έμφαση στη λειτουργική αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην τελετή ονοματοδοσίας παρέστησαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ ανάδοχος του νέου πλοίου ήταν η Μαρίνα Μανωλοπούλου, σύζυγος του Κώστα Βασιλείου, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank.

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της επιλογής του ονόματος «Aegean Champion 2026». Όπως επισήμανε, το όνομα παραπέμπει στην κατάκτηση της EuroLeague το 2026 από τον Ολυμπιακό, με το «Champion 2026» να αποτυπώνει στο νέο πλοίο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Το νέο Aframax φέρει την ελληνική σημαία, όπως και τα υπόλοιπα πλοία της Arcadia, και εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της με σύγχρονες μονάδες υψηλών προδιαγραφών.

Η παραλαβή του «Aegean Champion 2026» ακολουθεί εκείνες των τριών δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax, «Aegean Winner», «Aegean Fighter» και «Aegean Miracle», τα οποία παραδόθηκαν από τα ναυπηγεία της Hyundai στη Νότια Κορέα εντός του 2026.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται η παράδοση δύο ακόμη αδελφών πλοίων του «Aegean Champion 2026», στο πλαίσιο της υλοποίησης του ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας.

Συνολικά, η Arcadia Shipmanagement υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 18 νεότευκτα πλοία, εκ των οποίων 14 δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και Aframax και τέσσερα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου τύπου Kamsarmax.

Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί τέσσερα δεξαμενόπλοια και ένα bulk carrier, ενώ τα υπόλοιπα 13 πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Οι παραγγελίες έχουν τοποθετηθεί σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας, με στόχο την περαιτέρω ανανέωση, την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στόλο.