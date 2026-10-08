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Ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος ναυπηγήσεών της έκανε η Atlas Maritime, ανακοινώνοντας την επίσημη τελετή τοποθέτησης της τρόπιδας του «Olympic Star», ενός δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου Suezmax, μεταφορικής ικανότητας 157.000 dwt, στο ναυπηγείο Daehan Shipbuilding της Νότιας Κορέας.

Για τη ναυτιλιακή, την οποία ίδρυσε και διευθύνει ο Λέων Πατίτσας, το νέο πλοίο αποτελεί συνέχεια του επενδυτικού της προγράμματος σε σύγχρονες ναυπηγήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «Olympic Star» θα είναι το όγδοο Suezmax και συνολικά το 17ο πλοίο που κατασκευάζεται για την Atlas Maritime στην Daehan, αποτυπώνοντας το εύρος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Το δεξαμενόπλοιο φέρει τον αριθμό ναυπήγησης HN5111, ενώ στον επίσημο κατάλογο στόλου της εταιρείας η ολοκλήρωση της κατασκευής του τοποθετείται στον Μάρτιο του 2027. Η τοποθέτηση της τρόπιδας σηματοδοτεί την πρόοδο των εργασιών συναρμολόγησης του πλοίου στη ναυπηγική δεξαμενή.

Όπως επισημαίνει η Atlas Maritime, το «Olympic Star» κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αμερικανικού νηογνώμονα American Bureau of Shipping — ABS. Η εταιρεία δίνει έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό του, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, εντάσσοντας τη νέα μονάδα στη στρατηγική της για αποδοτικότερες θαλάσσιες μεταφορές.

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