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Στην πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Λευκά Όρη», του πρώην «Blue Horizon», αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Attica Group, συνεχίζοντας τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και σταδιακής ανανέωσης του στόλου της. Σύμφωνα πληροφορίες, το πλοίο πρόκειται να πωληθεί σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, σηματοδοτώντας, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, την αποχώρηση ακόμη μίας παλαιότερης μονάδας από τον στόλο του ελληνικού ακτοπλοϊκού ομίλου.

Το «Λευκά Όρη» ολοκλήρωσε στις 15 Σεπτεμβρίου την τελευταία προγραμματισμένη παρουσία του στις γραμμές του Αιγαίου. Το τελευταίο διάστημα εξυπηρετούσε τη σύνδεση Πειραιάς – Βαθύ Σάμου – Πάτμος – Λέρος – Κως – Ρόδος. Πρόκειται για πλοίο με μακρά παρουσία στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Ναυπηγήθηκε το 1987 στα ναυπηγεία Mitsubishi Heavy Industries στην Ιαπωνία και είναι περισσότερο γνωστό στο επιβατικό κοινό με την προηγούμενη ονομασία του, «Blue Horizon».

Έχει μήκος περίπου 187 μέτρα, πλάτος 27 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως περίπου 24,5 κόμβους. Η μεταφορική του ικανότητα φθάνει τους 1.488 επιβάτες, ενώ διαθέτει 184 καμπίνες και περίπου 580 κλίνες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων και φορτίων, καθώς το γκαράζ του διαθέτει περίπου 1.850 γραμμικά μέτρα, με χωρητικότητα που μπορεί να φθάσει περίπου τα 780 οχήματα.

Η σχεδιαζόμενη πώληση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Attica Group για αναδιάταξη του στόλου και σταδιακή αντικατάσταση πλοίων μεγάλης ηλικίας.

Με το «Λευκά Όρη» να πλησιάζει πλέον τα 40 χρόνια από τη ναυπήγησή του, η αποχώρησή του αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου του ομίλου.

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