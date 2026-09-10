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Οικονομική αξία €945,6 εκατ., κοινωνική συνεισφορά €9,7 εκατ. και σημαντική ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων καταγράφει για το 2025 η Attica Group, σύμφωνα με τον 17ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το οικονομικό αποτύπωμα ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη της εγχώριας οικονομίας. Από τη συνολική οικονομική αξία που διανεμήθηκε, ποσά κατευθύνθηκαν σε εργαζομένους, φόρους, προμηθευτές, συνεργάτες, παρόχους κεφαλαίου, επενδύσεις και κοινωνικές δράσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 81,5% των συνολικών δαπανών αγορών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές. Η Attica Group κατατάχθηκε το 2025 στο 25% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο Μεταφορών και Υποδομών Μεταφορών, με βάση την αξιολόγηση Global Corporate Sustainability Assessment της Standard & Poor’s. Παράλληλα, η βαθμολογία Διαφάνειας ESG από το Χρηματιστήριο Αθηνών έφθασε στο 99%, αυξημένη κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2024. Η επίδοση αυτή έφερε τον Όμιλο στη δεύτερη θέση μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και στην πρώτη θέση του κλάδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 108 δημοσιοποιήσεις βάσει των προτύπων GRI και 440 ποσοτικούς δείκτες, με τον αριθμό των δεικτών να έχει αυξηθεί κατά 95% σε σύγκριση με το 2018.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις κοινωνικές δράσεις, με τη συνολική συνεισφορά του Ομίλου να διαμορφώνεται στα €9,7 εκατ.. Η αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης αυξήθηκε κατά 20,6% σε ετήσια βάση, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων υπερτριπλασιάστηκε. Στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων διατέθηκαν περισσότερα από 402.000 εκπτωτικά εισιτήρια, αριθμός αυξημένος κατά 22,8% έναντι του 2024, ενώ η αξία των παρεχόμενων εκπτώσεων ενισχύθηκε κατά 21,7%. Η Attica συνέχισε επίσης τη συνεργασία της με τα Special Olympics Hellas ως Χρυσός Χορηγός, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων ξηράς σε εθελοντικές δράσεις αυξήθηκε κατά 16,8%.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, οι ώρες εκπαίδευσης σχεδόν διπλασιάστηκαν, προσεγγίζοντας συνολικά τις 30.000 ώρες. Ειδικά η εκπαίδευση των πληρωμάτων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αυξήθηκε κατά 74%. Το σύνολο των εργαζομένων στον στόλο συμμετείχε σε εσωτερικά γυμνάσια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, ο American Bureau of Shipping (ABS) πιστοποίησε κατά ISO 45001:2018 το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο των πλοίων του Ομίλου. Σύμφωνα με την Attica, πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη πιστοποίηση εταιρείας επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η Attica Group συνεχίζει την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη Αποανθρακοποίησης, με παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση των πλοίων και στον περιορισμό των εκπομπών.

Το 2025, στον ιδιόκτητο στόλο, η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά διανυθέν ναυτικό μίλι μειώθηκε κατά 7,9 kg CO₂e/nm σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι εκπομπές SOx υποχώρησαν κατά 48,5%, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και PM10 μειώθηκαν κατά 17,6%. Ο μακροπρόθεσμος στόχος προβλέπει μείωση κατά 14% της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με έτος βάσης το 2019. Παράλληλα, την τελευταία τριετία μεταφέρθηκαν από τα νησιά περισσότεροι από 414 τόνοι υλικών προς ανακύκλωση. Μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων που πραγματοποιούνται από το 2021 έχουν απομακρυνθεί από ακτές και βυθούς περισσότερα από 25.000 ανακυκλώσιμα αντικείμενα και 2,5 τόνοι διχτυών.

Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, ο Όμιλος βρίσκεται στον τρίτο κύκλο της Στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024-2026, έχοντας ολοκληρώσει 90 από τις προβλεπόμενες ενέργειες. Η εικόνα που προκύπτει από τον απολογισμό συνδέει πλέον τη δραστηριότητα της Attica Group όχι μόνο με τη νησιωτική συνδεσιμότητα, αλλά και με ένα ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατηγός ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες απαιτήσεις για επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και στον εκσυγχρονισμό των στόλων.

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