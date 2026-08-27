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Ένα ακόμη σύγχρονο δεξαμενόπλοιο περνά υπό την ομπρέλα διαχείρισης της Cape Maritime, καθώς το Aframax «Cape Tainaron», κατασκευής 2025, εντάχθηκε στον managed fleet της εταιρείας.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η Cape Shipping, επισημαίνοντας ότι το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, είχε παραδοθεί στα τέλη του 2025 και στη συνέχεια είχε τεθεί υπό τεχνική διαχείριση τρίτης εταιρείας. Πλέον περνά στη διαχείριση της Cape Maritime, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, «ένα νέο κεφάλαιο» για το πλοίο. Η κίνηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν ενταχθεί στη συνολικότερη επενδυτική στρατηγική της Cape Shipping, συμφερόντων της οικογένειας Ανδριανόπουλου, η οποία βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου της.

Στον κλάδο του ξηρού φορτίου, η εταιρεία έχει ήδη συνδεθεί με σημαντικό πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων στην Κίνα. Ειδικότερα, έχει προχωρήσει σε παραγγελία τριών Capesize περίπου 181.000 dwt έκαστο στη Hengli Heavy Industries, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να υπολογίζεται σε περίπου 228 εκατ. δολάρια, δηλαδή περί τα 76 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Οι παραδόσεις τοποθετούνται στην περίοδο 2027-2028.

Η ένταξη του «Cape Tainaron» προσθέτει τώρα ένα νεότευκτο asset στην παρουσία του ομίλου στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, σε μια συγκυρία κατά την οποία τα σύγχρονα Aframax βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς, τόσο λόγω του μέσου όρου ηλικίας του διεθνούς στόλου όσο και λόγω της αυξημένης αξίας που αποκτούν τα πλοία με χαμηλότερη κατανάλωση και νεότερες τεχνικές προδιαγραφές.

Για την Cape Shipping, η παράλληλη παρουσία σε bulk carriers και tankers δείχνει μια στρατηγική που δεν περιορίζεται στην αύξηση της χωρητικότητας, αλλά δίνει βάρος στην ανανέωση του στόλου με νεότερης γενιάς πλοία και στη διατήρηση ισχυρής παρουσίας σε δύο από τους βασικότερους κλάδους της tramp ναυτιλίας.

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