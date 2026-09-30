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Σε επίπεδα που πριν από έναν χρόνο θα έμοιαζαν ακραία έχουν φθάσει οι αξίες των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων, καθώς η εκρηκτική ναυλαγορά και η ανάγκη για άμεσα διαθέσιμο tonnage έχουν μεταφερθεί πλέον με μεγάλη ένταση και στην αγορά των assets.

Τα στοιχεία της Allied QuantumSea αποκαλύπτουν ότι τη μεγαλύτερη ανατίμηση δεν παρουσιάζουν απαραίτητα τα νεότερα πλοία, αλλά οι μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα 15ετές VLCC 300.000 dwt αποτιμάται πλέον στα $160 εκατ., έχοντας καταγράψει άνοδο 176% μέσα σε μόλις 12 μήνες.

Ένα δεκαετές VLCC αποτιμάται στα $180 εκατ., αυξημένο κατά 105%, ενώ για ένα πενταετές η ενδεικτική αξία έχει φθάσει τα $200 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 69%. Ακόμη και ένα resale VLCC των 310.000 dwt βρίσκεται πλέον στα $230 εκατ., 55% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με το κόστος ενός νεότευκτου. Η Allied QuantumSea τοποθετεί την ενδεικτική τιμή ενός νέου VLCC στα $130 εκατ.

Η διαφορά εξηγεί πόσο ισχυρό premium αποδίδει σήμερα η αγορά στην άμεση διαθεσιμότητα ενός πλοίου που μπορεί να εκμεταλλευθεί αμέσως τους εξαιρετικά υψηλούς ναύλους. Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η Allied είχε ήδη επισημάνει ότι η άνοδος των ναύλων μετά τις αναταράξεις στο Ορμούζ είχε οδηγήσει υψηλότερα τις αξίες των VLCC, ιδιαίτερα των παλαιότερων και άμεσα διαθέσιμων πλοίων.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα VLCC. Στα Suezmax, ένα 15ετές πλοίο 150.000 dwt αποτιμάται πλέον στα $90 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 122% σε ένα έτος. Το δεκαετές Suezmax βρίσκεται στα $110 εκατ., +80%, και το πενταετές στα $130 εκατ., +71%.

Αντίστοιχα, ένα 15ετές Aframax έχει φθάσει στα $70 εκατ., δηλαδή ακριβώς 100% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ ένα δεκαετές αποτιμάται στα $80 εκατ., αυξημένο κατά 60%.

Η έκρηξη των αξιών συνοδεύεται από έντονη συναλλακτική δραστηριότητα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η Allied QuantumSea καταγράφει 19 πωλήσεις tankers, από 11 μία εβδομάδα νωρίτερα. Για τις 17 συναλλαγές στις οποίες έγινε γνωστό το τίμημα, επενδύθηκαν τουλάχιστον $1,008 δισ.. Τα εννέα MR και τα τέσσερα VLCC αποτέλεσαν τον βασικό κορμό των deals. Οι αριθμοί συνδέονται άμεσα με όσα συμβαίνουν στη ναυλαγορά. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το μέσο VLCC-TCE που παρακολουθεί η Allied βρισκόταν στα $714.143 ημερησίως, τα Suezmax στα $299.424 και τα Aframax στα $234.370 ημερησίως.

Έτσι δημιουργείται μία ασυνήθιστη αγορά: όσο τα πλοία μπορούν να παράγουν εξαιρετικά υψηλές ημερήσιες ταμειακές ροές, τόσο αυξάνεται η αξία της άμεσης πρόσβασης σε tonnage. Και αυτό δίνει δεύτερη ζωή ακόμη και σε πλοία ηλικίας 15 ετών, μετατρέποντας παλαιότερα tankers σε assets αξίας δεκάδων και στην περίπτωση των VLCC εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

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