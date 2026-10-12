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Από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Capital Maritime, με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ για τους ειδικούς επενδυτές, στόχο άντλησης περίπου 250 εκατ. ευρώ και δεσμεύσεις 70 εκατ. από βασικούς επενδυτές.

Με την από 16.07.2026 κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την κείμενη νομοθεσία (η «Εισαγωγή»).

Στις 02.10.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

(α) την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, με την έκδοση έως σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου ($0,04) εκάστη, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση») με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250,0 εκατ. (ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εγκρίνει ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) και έως του ποσού των €300,0 εκατ., μέσω δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») βάσει ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζεται κατωτέρω, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ειδικοί Επενδυτές», οι «Ιδιώτες Επενδυτές» και ο «Κανονισμός ΕΔ» αντίστοιχα),

(β) την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό της κάλυψης, σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης δεν είναι πλήρης,

(γ) την εξουσιοδότηση ειδικώς συσταθείσας επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) να καθορίσει την ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. β’ του Κανονισμού ΕΔ καθώς και λοιπούς όρους της Δημόσιας Προσφοράς. Η ως άνω ειδικώς συσταθείσα επιτροπή (Pricing Committee) την 06.10.2026 καθόρισε κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης σε επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€7,84).

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί η Εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, όπως ιδίως εάν η οριστική απόφαση της Euronext Athens περί της Εισαγωγής και σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens είναι αρνητική, θα ματαιωθεί η Αύξηση και θα επιστραφούν τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι οποίοι δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση της Εταιρείας στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων των Νήσων Μάρσαλ περί (α) ύπαρξης Πλεονάσματος (surplus) ή, ελλείψει αυτού, καθαρών κερδών για την τρέχουσα και αμέσως προηγούμενη χρήση, (β) φερεγγυότητας, (γ) λήψης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) σε σχέση με μερίσματα σε μετοχές στο βαθμό που επηρεάζονται άλλοι μέτοχοι με επιπλέον έγκριση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) της κατηγορίας των μετόχων που επηρεάζεται, όπως αυτές αναλυτικότερα προβλέπονται στην ενότητα 7.1.5(α) «Δικαιώματα των Μετόχων» – «Δικαίωμα απόληψης μερισμάτων» του από 07.10.2026 Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 07.10.2026 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Kατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, εκκρεμεί η καταβολή μερίσματος ύψους US$15,0 εκατ. στην Capital Maritime & Trading Corp., ως μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας έως την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Μετοχών, για την περίοδο πριν από την ημέρα έκδοσης των Νέων Μετοχών.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, το ποσό των €7,84 για εκάστη των Νέων Μετοχών και εγκρίθηκε από ειδικώς προς τούτο συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) την 06.10.2026.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι με συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου της Εταιρείας.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»):

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές (περιλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (διαδικασία «Βook Building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.

Μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €239,3 εκατ.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα οριστικοποιηθεί το τελικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Capital Maritime Finance

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