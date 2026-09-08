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Στον καθορισμό του εύρους της τιμής διάθεσης σχετικά με τις μετοχές της Star Bulk Carriers, που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος ορίστηκε μεταξύ 23 και 25,5 ευρώ ανά μετοχή, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 02.09.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Τη διάθεση (α) έως 4.300.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη (οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς» ), μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, κατ’ επίκληση του Κανονισμού S δυνάμει του Securities Act, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικότερους όρους του από 04.09.2026 Ενημερωτικού Δελτίου (η «Δημόσια Προσφορά» ), και (β) έως 100.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη (από κοινού με τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, οι «Νέες Μετοχές» ), σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση» ). Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης θα προσαυξήσουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που διατίθενται προς κάλυψη μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

), μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, κατ’ επίκληση του Κανονισμού S δυνάμει του Securities Act, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικότερους όρους του από 04.09.2026 Ενημερωτικού Δελτίου (η ), και (β) έως 100.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,01 έκαστη (από κοινού με τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, οι ), σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η ). Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης θα προσαυξήσουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που διατίθενται προς κάλυψη μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών (οι «Κοινές Μετοχές») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens (η «Euronext Athens»).

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν και θα εκδοθούν. Δεν υφίστανται δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για την απόκτηση Νέων Μετοχών.

Το σύνολο των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, οι 111.671.386 υφιστάμενες Κοινές Μετοχές και έως 4.400.000 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης των Νέων Μετοχών), δηλαδή έως 116.071.386 Κοινές Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens.

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Εταιρείας έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται υπό το σύμβολο «SBLK» στο χρηματιστήριο Nasdaq Global Select Market (το «Nasdaq GSM»), από τον Δεκέμβριο του 2007. Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Nasdaq GSM αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις υφιστάμενες Κοινές Μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί, ούτε πρόκειται να καταχωρισθούν, δυνάμει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών ή της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης έννομης τάξης, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός αν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι Νέες Μετοχές προσφέρονται και πωλούνται σε πρόσωπα που δεν αποτελούν Πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (non-U.S. persons), εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών (offshore transactions) βάσει του Κανονισμού S δυνάμει του Nόμου περί Κινητών Αξιών.

Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της δημόσιας προσφοράς

Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ορίστηκε, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, το ποσό των €25,50 για εκάστη των Νέων Μετοχών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.09.2026.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών , το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»).

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους τιμής διάθεσης όπως αυτό ορίζεται παρακάτω (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»), μέσω Η.ΒΙ.Π.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας. Το Εύρος Τιμής Διάθεσης εγκρίθηκε μέσω της Pricing Committee της Εταιρείας, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που της χορηγήθηκε βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 02.09.2026.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης:

Η προαναφερθείσα διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το τμήμα της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ύψους περίπου €7.313,8 χιλ., με την παραδοχή της Τιμής Διάθεσης στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης (€25,50) και της πλήρους κάλυψης του συνόλου των Νέων Μετοχών, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου €104.886,2 χιλ.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, που εγγράφονται για Νέες Μετοχές, τόσο Ειδικούς Επενδυτές όσο και Ιδιώτες Επενδυτές.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 11.09.2026.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση της Star Bulk Carriers