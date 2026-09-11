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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια προσφορά της Star Bulk, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει περίπου τα €660 εκατ. και την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν έξι φορές.

Το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών, περίπου €400 εκατ., προήλθε από θεσμικούς επενδυτές, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η συμμετοχή των ιδιωτών, οι οποίοι τοποθέτησαν εντολές συνολικού ύψους περίπου €260 εκατ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 7.000 ιδιώτες επενδυτές. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε περίπου έναν στους δέκα ενεργούς Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε η είσοδος της ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η μεγάλη υπερκάλυψη περιορίζει αισθητά τον αριθμό των μετοχών που θα κατανεμηθούν στους ιδιώτες. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα λάβουν περίπου 16 μετοχές για κάθε 100 μετοχές που ζήτησαν, δηλαδή ποσοστό κοντά στο 16% των αρχικών εντολών τους.

Η ισχυρή συμμετοχή τόσο των θεσμικών χαρτοφυλακίων όσο και της λιανικής επιβεβαιώνει ότι η κίνηση της Star Bulk προσέλκυσε ένα ευρύ επενδυτικό ακροατήριο, σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει καταγραφεί τελευταία στην ελληνική αγορά.

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