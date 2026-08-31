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Ισχυρή αύξηση κερδών και ακόμη μεγαλύτερους όγκους εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η COSCO Shipping Ports, με τα αποτελέσματα του κινεζικού ομίλου να έχουν ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής παρουσίας του στον Πειραιά.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους έφθασαν τα 233,7 εκατ. δολάρια στο εξάμηνο έως τις 30 Ιουνίου, από 181,8 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 28,5%.

Την ίδια περίοδο, η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο δίκτυο λιμενικών σταθμών της COSCO Shipping Ports αυξήθηκε κατά 7,9%, στα 80,2 εκατ. TEU. Η επίδοση δείχνει ότι, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές, οι παγκόσμιες εμπορευματικές ροές διατήρησαν ισχυρή δυναμική.

Η εικόνα της κερδοφορίας, πάντως, χρειάζεται προσεκτικότερη ανάγνωση. Η αύξηση των καθαρών κερδών δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των terminals. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται και έκτακτο όφελος από αντιστροφή προηγούμενης πρόβλεψης, ενώ σε επίπεδο υποκείμενων επιδόσεων το χαρτοφυλάκιο των λιμενικών σταθμών εμφάνισε ασθενέστερη εικόνα.

Αυτή ακριβώς η αντίθεση, περισσότερα containers αλλά μεγαλύτερη πίεση στην οργανική απόδοση ορισμένων δραστηριοτήτων, είναι ένα από τα στοιχεία που θα κρίνουν την πορεία του ομίλου στο δεύτερο μισό του έτους. Για την Ελλάδα, τα αποτελέσματα αποκτούν πρόσθετη σημασία εξαιτίας του Πειραιά. Η COSCO έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι σε βασικό κρίκο του ευρωπαϊκού της δικτύου, με τον Πειραιά να λειτουργεί ως πύλη προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και ως κόμβος μεταφόρτωσης στη Μεσόγειο.

Η σύγκριση, ωστόσο, έχει και μια ενδιαφέρουσα πλευρά. Ενώ το συνολικό διεθνές δίκτυο της COSCO Shipping Ports συνεχίζει να αυξάνει τη διακίνηση φορτίων, ο Πειραιάς καλείται να διατηρήσει τη θέση του σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων λιμένων της Μεσογείου γίνεται ολοένα εντονότερος. Η ανάπτυξη νέων δυναμικοτήτων σε ανταγωνιστικά λιμάνια και οι αλλαγές στα δρομολόγια των containerships αναδιαμορφώνουν συνεχώς τις ισορροπίες. Η διοίκηση της COSCO Shipping Ports εκτιμά ότι το παγκόσμιο εμπόριο έχει αποδειχθεί περισσότερο ανθεκτικό από όσο αναμενόταν. Ο εκτελεστικός διευθυντής Wu Yu ανέφερε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ότι η διεθνής οικονομική και εμπορική δραστηριότητα παρουσίασε «πολύ ισχυρή ανθεκτικότητα», με αρκετούς δείκτες να ξεπερνούν τις αρχικές προβλέψεις.

Για τον Πειραιά, επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα αυξηθούν τα containers που περνούν από τις προβλήτες του. Είναι εάν το ελληνικό λιμάνι θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη γενικότερη ανάπτυξη του δικτύου της COSCO ώστε να ενισχύσει τη θέση του στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών και μεσογειακών λιμένων. Τα 80,2 εκατ. TEU που διακινήθηκαν συνολικά από το δίκτυο της COSCO Shipping Ports δείχνουν ότι το φορτίο υπάρχει. Το στοίχημα για τον Πειραιά είναι πόσο από αυτή τη δυναμική μπορεί να μεταφραστεί σε δική του ανάπτυξη.

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