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Μια πρωτοφανής ανατροπή καταγράφεται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, την ώρα που τα φορτία που διακινούνται διεθνώς μειώνονται αισθητά. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2026, η αγορά των product tankers κινήθηκε αντίθετα από όσα θα υπαγόρευε η συνηθισμένη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Παρά τη μείωση του θαλάσσιου εμπορίου διυλισμένων προϊόντων κατά 10,9%, οι ημερήσιες αποδόσεις σε ορισμένες διαδρομές υπερτριπλασιάστηκαν, ενώ σε μία περίπτωση η αύξηση ξεπέρασε το 400%.

Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στη μετακίνηση μεγάλων δεξαμενόπλοιων προς τη μεταφορά αργού πετρελαίου, στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στις ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των εμπορικών διαδρομών. Η διαθέσιμη χωρητικότητα για τη μεταφορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων περιορίζεται, επιτρέποντας στους πλοιοκτήτες να εξασφαλίζουν σημαντικά υψηλότερους ναύλους, ακόμη και με λιγότερα φορτία στην αγορά.

Τα στοιχεία της Signal Ocean, τα οποία επικαλείται η Xclusiv Shipbrokers, αποτυπώνουν το μέγεθος της υποχώρησης του εμπορίου. Από την 1η Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, οι παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων διαμορφώθηκαν σε 237,07 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 265,96 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για μείωση περίπου 28,9 εκατ. τόνων.

Η μεγαλύτερη κάμψη εντοπίζεται στα καθαρά πετρελαϊκά προϊόντα, των οποίων οι μεταφορές περιορίστηκαν κατά 12,1%, στα 186,75 εκατ. τόνους.

Ειδικότερα, η νάφθα κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, κατά 23,7%, ενώ ακολούθησαν τα αεροπορικά καύσιμα με μείωση 14,5%, το ντίζελ με 10,3% και η βενζίνη με 9,9%.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι θαλάσσιες μεταφορές μαζούτ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 5,8%, στα 50,32 εκατ. τόνους.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η άνοδος των ναύλων δεν στηρίζεται σε αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων. Αντίθετα, αντανακλά κυρίως τη δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμων πλοίων στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται η ζήτηση.

Η εντυπωσιακότερη άνοδος καταγράφεται στα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, κατηγοριών LR2 και LR1.

Σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers, και οι 18 διαδρομές product tankers που παρακολουθούνται από το Baltic Exchange παρουσίασαν αύξηση αποδόσεων μεταξύ 3 Αυγούστου και 14 Οκτωβρίου.

Στη διαδρομή από τον Περσικό Κόλπο προς τη Βορειοδυτική Ευρώπη, γνωστή ως TC20, οι ημερήσιες αποδόσεις των LR2 εκτοξεύθηκαν από 108.734 σε 324.060 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 198%.

Αντίστοιχα, στη διαδρομή TC8, που αφορά LR1 στην ίδια γεωγραφική κατεύθυνση, οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 173%, φθάνοντας τα 234.399 δολάρια ημερησίως.

Ισχυρή άνοδος σημειώθηκε και στη γραμμή Περσικός Κόλπος–Ιαπωνία, όπου τα LR2 απέφεραν 284.762 δολάρια ημερησίως, έναντι 138.253 δολαρίων στις αρχές Αυγούστου.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία μεταβολή στη διαδρομή Μεσόγειος–Άπω Ανατολή, με τις αποδόσεις των LR2 να ενισχύονται κατά 414% και να φθάνουν τα 172.513 δολάρια ημερησίως.

Πρόκειται για επίπεδα που αποτυπώνουν την έντονη πίεση στη διαθέσιμη προσφορά πλοίων, ιδιαίτερα στις διαδρομές που συνδέουν τη Μέση Ανατολή και την Ασία με τις μεγάλες καταναλωτικές αγορές.

Η άνοδος έχει επεκταθεί και στα μικρότερα δεξαμενόπλοια MR, αν και οι διαφορές μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών παραμένουν σημαντικές.

Στη διαδρομή Νότια Κορέα–Σιγκαπούρη, οι ημερήσιες αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 261%, φθάνοντας τα 64.144 δολάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, κατά 280%, καταγράφηκε στη διαδρομή δυτική ακτή Ινδίας–Ιαπωνία, όπου οι αποδόσεις ανήλθαν στα 50.642 δολάρια ημερησίως.

Στη γραμμή Σιγκαπούρη–Αυστραλία, η αύξηση έφθασε το 188%, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται στα 67.775 δολάρια.

Αντίθετα, στον Ατλαντικό η ενίσχυση ήταν σαφώς πιο περιορισμένη. Η διαδρομή από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς τη Βορειοδυτική Ευρώπη κατέγραψε αύξηση μόλις 35%.

Η διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η άνοδος των ναύλων δεν είναι ομοιόμορφη. Οι μεγαλύτερες πιέσεις συγκεντρώνονται στο ανατολικό ημισφαίριο, όπου η ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου έχει περιορίσει τις επιλογές των ναυλωτών. Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά την αλλαγή στην απασχόληση των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων.

Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις στη μεταφορά αργού πετρελαίου έχουν καταστήσει την αγορά αυτή περισσότερο ελκυστική για πλοία που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και στις δύο κατηγορίες φορτίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των Aframax που απασχολούνται στη μεταφορά αργού αυξήθηκε κατά 20,3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 858 πλοία.

Ανάλογη μεταβολή καταγράφεται στα Panamax, όπου τα πλοία που μεταφέρουν αργό αυξήθηκαν κατά 18,6%, στα 134. Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή των LR2 στη μεταφορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων περιορίστηκε κατά 39,2%, στα μόλις 158 πλοία, ενώ τα LR1 μειώθηκαν κατά 9,6%, στα 208. Αυτή η μετατόπιση αποτελεί βασικό παράγοντα της ανόδου των ναύλων.

Όσο περισσότερα πλοία κατευθύνονται προς το αργό πετρέλαιο, τόσο λιγότερη χωρητικότητα απομένει για τη μεταφορά βενζίνης, ντίζελ, νάφθας και άλλων διυλισμένων προϊόντων.

Παράλληλα, η επιστροφή ενός δεξαμενόπλοιου από τη μεταφορά αργού στη μεταφορά καθαρών προϊόντων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως. Απαιτείται καθαρισμός των δεξαμενών, τεχνική προετοιμασία και πρόσθετος χρόνος, διαδικασίες που δημιουργούν κόστος και καθυστερήσεις.

Επομένως, ακόμη και εάν οι ναύλοι των product tankers διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, η επαναφορά χωρητικότητας από την αγορά αργού δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει γρήγορα.

Ο παράγοντας Ρωσία και οι νέες εμπορικές διαδρομές

Στην ήδη πιεσμένη αγορά προστίθεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η Xclusiv Shipbrokers επισημαίνει ότι η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας για τη διευκόλυνση των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ, σε συνδυασμό με την προσωρινή χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη απασχόληση για τα product tankers και να μεταβάλει τις υφιστάμενες εμπορικές διαδρομές. Ωστόσο, ο ναυλομεσιτικός οίκος διευκρινίζει ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν σε πραγματική αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων.

Εάν εμφανιστούν πρόσθετα φορτία, ενώ σημαντικός αριθμός LR2 και LR1 εξακολουθεί να απασχολείται στη μεταφορά αργού, η στενότητα χωρητικότητας ενδέχεται να γίνει ακόμη εντονότερη. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου πετρελαϊκών προϊόντων. Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται τόσο στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού όσο και στα product tankers.

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών φορτίων προσφέρει μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία, επιτρέποντας στους διαχειριστές στόλων να αξιοποιούν τις διαφορές στις αποδόσεις. Ωστόσο, η απόφαση μετακίνησης ενός πλοίου από τα καθαρά στα ακάθαρτα φορτία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ύψος του ναύλου. Συνυπολογίζονται το κόστος καθαρισμού, οι τεχνικές απαιτήσεις, η διάρκεια της απασχόλησης και οι προοπτικές κάθε αγοράς.

Η ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers αναδεικνύει τελικά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της ναυλαγοράς: ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων και η γεωγραφική τους κατανομή αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από τη συνολική ποσότητα των μεταφερόμενων φορτίων.

Για το επόμενο διάστημα, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η πορεία των ναύλων αργού πετρελαίου, η διάρκεια παραμονής των LR στην αγορά των ακάθαρτων φορτίων και οι πιθανές μεταβολές στις ροές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων.