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Την απόρριψη κάθε μορφής υποχρεωτικής χρέωσης για τη διέλευση πλοίων από διεθνή στενά και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους ζητούν οκτώ από τους σημαντικότερους οργανισμούς της παγκόσμιας ναυτιλίας, με ανοιχτή επιστολή προς την ευρωπαϊκή ηγεσία και τις κυβερνήσεις.

Αποδέκτες της επιστολής είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών και των χωρών-εταίρων.

Την παρέμβαση συνυπογράφουν η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Shipowners | ECSA), η BIMCO, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS), η INTERCARGO, η INTERFERRY, η INTERTANKO και το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Συμβούλιο (WSC).

Οι οκτώ φορείς χαιρετίζουν και στηρίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας «No Fees/No Tolls», η οποία ανακοινώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026, επικροτώντας την κοινή δέσμευση της ΕΕ, των κρατών-μελών και των χωρών-εταίρων για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στην οποία στηρίζεται η διακίνηση περίπου του 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Όπως επισημαίνουν, η πρωτοβουλία εκπέμπει μήνυμα διεθνούς ενότητας απέναντι στην επιβολή διοδίων, τελών και περιορισμών διέλευσης, με γνώμονα τη διατήρηση του νομικού πλαισίου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την απόρριψη μονομερών μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα και την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αποτελεί, σύμφωνα με τους συνυπογράφοντες, η ασφάλεια των ναυτικών, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί τραυματισμούς και απώλειες ζωών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Οι ναυτικοί είναι η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου και πρέπει να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια. Δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχοι βίας», τονίζουν, ζητώντας η ασφάλεια και η ευημερία τους να παραμείνουν στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών για τη θωράκιση των θαλάσσιων οδών.

Ιδιαίτερα θετικά αποτιμούν τη στήριξη πολυμερών πρωτοβουλιών που αποτρέπουν την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, καλώντας τις συμμετέχουσες χώρες να μετουσιώσουν τις δεσμεύσεις τους σε διαρκή συνεργασία και πρακτικά μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ζητούν συστηματικό συντονισμό μεταξύ κρατών, αρμόδιων ναυτικών δυνάμεων και ναυτιλιακής βιομηχανίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία πλοίων και πληρωμάτων, παράλληλα με την απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών ζωτικής σημασίας.

Επαναφέροντας τις θέσεις που έχουν ήδη διατυπώσει για το Στενό του Ορμούζ, οι ναυτιλιακοί οργανισμοί προειδοποιούν ότι η επιβολή υποχρεωτικών χρεώσεων διέλευσης, ακόμη και υπό τη μορφή τελών παροχής υπηρεσιών που στην πράξη ισοδυναμούν με διόδια, θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό προηγούμενο.

Καλούν τις κυβερνήσεις να υπερασπιστούν με συνέπεια τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και να αντισταθούν σε κάθε απόπειρα σύνδεσης της άσκησής τους με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου.

Υπογραμμίζουν, δε, ότι οι επιπτώσεις από τη διατάραξη των θαλάσσιων μεταφορών υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς η ελεύθερη ροή του εμπορίου στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια, την επάρκεια τροφίμων, τον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες και βασικά αγαθά, την παγκόσμια οικονομία και την ευημερία των πολιτών.

«Η προστασία των ανθρώπων που μεταφέρουν αυτά τα αγαθά αποτελεί κοινή διεθνή ευθύνη», σημειώνουν.

Οι οκτώ οργανισμοί ενθαρρύνουν, τέλος, περισσότερες χώρες να προσχωρήσουν στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με τους υποστηρικτές της, τον IMO και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων της, ώστε η ελευθερία της ναυσιπλοΐας να κατοχυρώνεται στην πράξη και οι ναυτικοί να επιτελούν το έργο τους χωρίς να φοβούνται για τη ζωή τους.