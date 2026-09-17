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Με δύο νέες καθελκύσεις ελληνικού ενδιαφέροντος συνεχίζεται η ανανέωση του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων. Το κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding έριξε ταυτόχρονα στο νερό δύο Suezmax μεταφοράς αργού πετρελαίου, χωρητικότητας 155.500 dwt το καθένα, τα οποία κατασκευάζονται για τη Maran Tankers Management και την Capital Ship Management.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του ναυπηγικού ομίλου, παρουσία εκπροσώπων των δύο ναυτιλιακών εταιρειών, της γιάρδας και των εμπλεκόμενων νηογνωμόνων. Πρόκειται για τα πλοία με αριθμούς γάστρας 0315848 και 0315874, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού ναυπηγείου, καθελκύστηκαν ομαλά και περνούν πλέον στην τελική φάση κατασκευής και εξοπλισμού.

Το πρώτο ναυπηγείται για τη Maran Tankers Management, τον βραχίονα διαχείρισης δεξαμενόπλοιων του Ομίλου Αγγελικούση, και φέρει την ονομασία «Maran Myron». Το δεύτερο προορίζεται για την Capital Ship Management, ενισχύοντας το πρόγραμμα ανανέωσης και τεχνολογικής αναβάθμισης του στόλου της.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο Suezmax είναι η δυνατότητα λειτουργίας με συμβατικό ναυτιλιακό καύσιμο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η τεχνολογία διπλού καυσίμου προσφέρει στους πλοιοκτήτες μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, ενώ μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές συγκεκριμένων αέριων ρύπων σε σύγκριση με τη χρήση αποκλειστικά συμβατικών καυσίμων.

Η ταυτόχρονη καθέλκυση των δύο πλοίων αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων στο διεθνές ναυπηγικό πρόγραμμα των δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη στροφή προς μεγαλύτερα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυλαγορά των tankers παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις, αλλά οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τον στόλο γίνονται διαρκώς αυστηρότερες.

Μετά την καθέλκυσή τους, στα δύο Suezmax θα συνεχιστούν οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμής του εξοπλισμού τους, πριν από τις θαλάσσιες δοκιμές και την τελική παράδοση στις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

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