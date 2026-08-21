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Με ένα ακόμη υπερσύγχρονο δεξαμενόπλοιο ενισχύεται η ελληνική σημαία, καθώς η Maran Tankers Management, του ομίλου Αγγελικούση, παρέλαβε το νεότευκτο Suezmax «Maran Myrsini».

Το πλοίο, χωρητικότητας 155.500 dwt, ναυπηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της New Times Shipbuilding στην Κίνα και αποτελεί το τέταρτο Suezmax διπλού καυσίμου της συγκεκριμένης σειράς. Η ένταξή του στο ελληνικό νηολόγιο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσθέτει στην εθνική σημαία ένα πλοίο νέας γενιάς, κατασκευασμένο με αυξημένες προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η επιλογή της γαλανόλευκης επιβεβαιώνει τη σταθερή πολιτική του Angelicoussis Group να διατηρεί σημαντικό τμήμα του στόλου του υπό ελληνική σημαία. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο διεθνής ανταγωνισμός μεταξύ των νηολογίων παραμένει έντονος, η παράδοση του «Maran Myrsini» ενισχύει ποιοτικά το ελληνικό μητρώο και προσθέτει νέα χωρητικότητα σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της διεθνούς ναυτιλίας.

Το νέο δεξαμενόπλοιο διαθέτει βελτιστοποιημένη σχεδίαση γάστρας, προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεσματική διαχείριση του boil-off gas και διάταξη ηλεκτροπαραγωγού άξονα. Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων τεχνολογιών περιορίζει την κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνει τη συνολική επιχειρησιακή απόδοση του πλοίου.

Η παραλαβή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της Maran Tankers, με τον όμιλο Αγγελικούση να επενδύει σε πλοία χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μεγαλύτερης λειτουργικής ευελιξίας. Το «Maran Myrsini» δεν αποτελεί, επομένως, μόνο μία ακόμη προσθήκη στον στόλο του μεγαλύτερου ιδιωτικού ναυτιλιακού ομίλου της Ελλάδας. Είναι παράλληλα μια ουσιαστική ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική σημαία, η οποία αποκτά ένα ακόμη σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο πλοίο.

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