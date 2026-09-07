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Πίσω από τη νέα επένδυση της Dorian LPG στη Νότια Κορέα διαμορφώνεται μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, με τους Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα να αξιοποιούν την εξαιρετικά ισχυρή συγκυρία στην αγορά των VLGC για να προετοιμάσουν την εταιρεία για την επόμενη δεκαετία. Η παραγγελία των τριών νέων VLGC στη Hanwha Ocean, συνολικής αξίας 347 εκατ. δολαρίων, είναι ήδη γνωστή. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στο πώς η συγκεκριμένη επένδυση συνδέεται με όσα έχουν προηγηθεί και κυρίως με τις πωλήσεις παλαιότερων πλοίων.

Τους τελευταίους μήνες η Dorian έχει πουλήσει τέσσερα VLGC, εξασφαλίζοντας συνολικά περίπου 340 εκατ. δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα. Πρόκειται για ποσό που σχεδόν ισοφαρίζει το κόστος της νέας τριάδας. Η σύγκριση των δύο μεγεθών αποκαλύπτει τη λογική πίσω από τις κινήσεις της εταιρείας: αντί να αυξάνει απλώς τη χωρητικότητα, εκμεταλλεύεται τις υψηλές αξίες της αγοράς μεταχειρισμένων για να μετατρέψει παλαιότερα assets σε κεφάλαιο και να το επανατοποθετήσει σε νεότερο και τεχνολογικά προηγμένο tonnage.

Το χρονικό σημείο είναι κρίσιμο. Η ισχυρή αγορά των VLGC έχει ανεβάσει όχι μόνο τους ναύλους αλλά και τις αξίες των ίδιων των πλοίων, δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για πωλήσεις. Μία μόνο από τις συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν στο προηγούμενο οικονομικό τρίμηνο απέφερε στην Dorian κεφαλαιακό κέρδος 30,1 εκατ. δολαρίων, συμβάλλοντας στην εκτίναξη της κερδοφορίας της.

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται το πρόγραμμα ανανέωσης.

Μέσα στο 2026 η Dorian παρέλαβε από τη Hanwha Ocean το νεότευκτο Areion, χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων. Τα τρία νέα VLGC των 90.000 κυβικών μέτρων θα ενταχθούν στον στόλο πολύ αργότερα, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2030.

Η χρονική απόσταση έως το 2030 δείχνει ότι οι Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα δεν επιδιώκουν μια απότομη αύξηση του στόλου στην κορυφή της αγοράς, αλλά μια σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερου tonnage.

Τα νέα πλοία θα διαθέτουν βελτιστοποιημένη σχεδίαση γάστρας και κύριων μηχανών, μεγαλύτερης διαμέτρου έλικες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας γύρω από το σύστημα πρόωσης. Παράλληλα, θα διατηρούν τη δυνατότητα διέλευσης από τις παλαιές δεξαμενές του Παναμά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην εμπορική τους εκμετάλλευση. Η ανανέωση πραγματοποιείται την ώρα που ο υπάρχων στόλος της Dorian παράγει ιστορικά υψηλές ταμειακές ροές. Για το τρίμηνο που ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία εκτιμά ότι θα έχει καλύψει περίπου το 99% των διαθέσιμων ημερών με ναύλους άνω των 88.000 δολαρίων ημερησίως. Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται πιθανά πρόσθετα έσοδα από καθυστερήσεις για ταξίδια που ολοκληρώνονται μέσα στον Σεπτέμβριο. Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η Dorian θα καταγράψει δεύτερο διαδοχικό ιστορικό ρεκόρ. Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, το TCE είχε ήδη φθάσει τα 75.926 δολάρια ημερησίως. Επομένως, το επίπεδο άνω των $88.000 αντιστοιχεί σε νέα αύξηση τουλάχιστον 16% μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί η εταιρεία έχει σήμερα τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανανέωση του στόλου χωρίς να εγκαταλείπει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.

Το τρίτο κομμάτι του σχεδιασμού αφορά τη χρηματοδότηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου η Dorian ολοκλήρωσε νέα επταετή πιστωτική γραμμή ύψους $368,4 εκατ. με κοινοπραξία διεθνών τραπεζών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμό «accordion», ο οποίος επιτρέπει την αύξηση του διαθέσιμου ποσού κατά ακόμη $200 εκατ.. Έτσι, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα της συγκεκριμένης συμφωνίας μπορεί δυνητικά να φθάσει τα $568,4 εκατ.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επίκειται νέος γύρος παραγγελιών. Δίνει όμως στην Dorian σημαντική ευχέρεια να κινηθεί εφόσον παρουσιαστούν ευκαιρίες για περαιτέρω ανανέωση ή ανάπτυξη του στόλου.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επιστρέφει κεφάλαιο στους μετόχους, έχοντας διατηρήσει επί πέντε χρόνια αδιάλειπτες τριμηνιαίες διανομές. Η μετοχή της έχει επίσης κινηθεί σε ιστορικά υψηλά, αποτυπώνοντας τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η ισχυρή αγορά των VLGC. Η ουσία της τελευταίας κίνησης της Dorian δεν βρίσκεται, επομένως, μόνο στα τρία νέα πλοία. Βρίσκεται κυρίως στη σχέση ανάμεσα σε δύο αριθμούς: περίπου $340 εκατ. από την πώληση τεσσάρων VLGC και $347 εκατ. για την κατασκευή τριών νέων πλοίων.Σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο οι αξίες των πλοίων όσο και οι ναύλοι βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα επιχειρούν να αξιοποιήσουν την αγορά και από τις δύο πλευρές: να ρευστοποιήσουν παλαιότερα assets σε υψηλές τιμές και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν την ισχυρή παραγωγή μετρητών για να δημιουργήσουν τον στόλο της επόμενης δεκαετίας.

Το στοίχημα δεν αφορά τόσο το πόσο θα διαρκέσουν οι σημερινοί ναύλοι των $88.000 την ημέρα. Αφορά το εάν η Dorian θα έχει προλάβει, όσο η αγορά παραμένει ισχυρή, να μετατρέψει τα σημερινά υψηλά έσοδα και τις υψηλές αξίες των πλοίων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περίοδο μετά το 2030.

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