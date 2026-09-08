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Έντονο ελληνικό αποτύπωμα είχε η ανοδική εβδομάδα των ναυτιλιακών μετοχών στη Νέα Υόρκη, καθώς εταιρείες ελληνικών συμφερόντων βρέθηκαν μεταξύ των πρωταγωνιστών τόσο στο ξηρό φορτίο όσο και στα δεξαμενόπλοια και στο LPG. Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά στράφηκε κυρίως στα bulk carriers.

Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία τα tankers μονοπωλούσαν την προσοχή λόγω των εξαιρετικά υψηλών ναύλων, η εκτίναξη της αγοράς των Capesize έφερε τις εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου ξανά στο προσκήνιο.

Οι αμερικανικές dry bulk μετοχές ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 7,3%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών ναυτιλιακών κλάδων. Συνολικά, και οι 21 ναυτιλιακοί τίτλοι που παρακολουθήθηκαν από το TradeWinds κινήθηκαν ανοδικά, με μέσο κέρδος 5,7%, σε μία εβδομάδα κατά την οποία ο S&P 500 υποχώρησε οριακά.

Diana και Star Bulk οδηγούν το ελληνικό dry bulk

Η Diana Shipping, συμφερόντων της οικογένειας Παληού, ξεχώρισε μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών ξηρού φορτίου. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 8,3% και πέρασε πάνω από τα 3 δολάρια, επίπεδο που είχε να καταγράψει περίπου έναν χρόνο.

Ακολούθησε η Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά, με εβδομαδιαία άνοδο 6,4%. Η κίνηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της συγκυρίας: η εταιρεία προχωρά στην παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens και στη διάθεση 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, επιχειρώντας να διευρύνει την επενδυτική της βάση και στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το χρηματιστηριακό momentum των δύο ελληνικών ομίλων στηρίζεται σε μια αισθητή αλλαγή του κλίματος στην αγορά ξηρού φορτίου. Οι ναύλοι των Capesize ξεπέρασαν τα 50.000 δολάρια ημερησίως, ενώ ο Baltic Dry Index έφθασε στις 3.628 μονάδες, στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2021.

Η εξέλιξη αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει και την επενδυτική ανάγνωση του κλάδου. Όσο οι υψηλές τιμές ναύλωσης μεταφράζονται σε αυξημένες ταμειακές ροές, τόσο ενισχύεται το ενδιαφέρον για εταιρείες με σημαντική έκθεση στα μεγάλα bulk carriers.

Στην κορυφή η Dorian LPG

Το ισχυρότερο χρηματιστηριακό αποτέλεσμα της εβδομάδας σε ολόκληρο το ναυτιλιακό ταμπλό ήρθε επίσης από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Η Dorian LPG, υπό τον Τζον και τον Άλεξ Χατζηπατέρα, σημείωσε άνοδο 10,9%, ξεπερνώντας τις επιδόσεις όλων των υπόλοιπων ναυτιλιακών τίτλων που εξετάστηκαν.

Η αγορά αντέδρασε θετικά σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνδυάζει τις ευνοϊκές συνθήκες στο LPG με την ανανέωση του στόλου της. Η Dorian επιβεβαίωσε την παραγγελία τριών VLGC χωρητικότητας 90.000 κυβικών μέτρων το καθένα στη Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε ισχυρό κύκλο.

Okeanis: το ελληνικό στοίχημα στα crude tankers

Η ελληνική παρουσία ήταν έντονη και στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η Okeanis Eco Tankers, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 7%.

Παρά το γεγονός ότι το dry bulk έκλεψε αυτή τη φορά την παράσταση, η εικόνα των tankers παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή. Οι εισηγμένες εταιρείες μεταφοράς αργού κατέγραψαν μέση ενίσχυση 5,5%, ενώ στα product tankers η αντίστοιχη επίδοση έφθασε το 6,6%. Hafnia και Torm κινήθηκαν υψηλότερα κατά 8,7% και 7,8% αντίστοιχα, ενώ στα crude tankers η Nordic American Tankers σημείωσε κέρδη 6,9%, λίγο χαμηλότερα από την Okeanis.

Οι γεωπολιτικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή και στον άξονα Ρωσίας–Ουκρανίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου, διατηρώντας τη ζήτηση για χωρητικότητα και τους ναύλους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στις εισηγμένες εταιρείες containerships, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 2,8%.

Το βασικό μήνυμα της εβδομάδας, πάντως, για την ελληνική ναυτιλία είναι ευρύτερο. Dorian LPG, Diana Shipping, Okeanis Eco Tankers και Star Bulk βρέθηκαν όλες στην ανοδική πλευρά της αγοράς, αλλά σε διαφορετικά segments.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το ελληνικό χρηματιστηριακό αποτύπωμα δεν στηρίζεται σε ένα μόνο ναυτιλιακό στοίχημα: από τα Capesize και τα VLGC έως τα crude tankers, ελληνικών συμφερόντων όμιλοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε αρκετές από τις αγορές που αυτή την περίοδο παράγουν τις ισχυρότερες αποδόσεις.

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