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Μια νέα επενδυτική κίνηση μεγάλης κλίμακας φαίνεται να προετοιμάζει η Dorian LPG, ενισχύοντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της με τρία ακόμη πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Η νοτιοκορεατική Hanwha Ocean γνωστοποίησε την 1η Σεπτεμβρίου ότι υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή τριών VLGC με πλοιοκτήτη που εδρεύει στην Ωκεανία. Η συμφωνία ανέρχεται σε 477,8 δισ. γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 347 εκατ. δολάρια, ενώ η συμβατική περίοδος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2030. Το κόστος διαμορφώνεται έτσι κοντά στα 116 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Η επίσημη γνωστοποίηση του ναυπηγείου δεν κατονομάζει τον πελάτη. (Yonhap⁠)

Ωστόσο, ναυλομεσιτικές και άλλες πηγές της αγοράς συνδέουν την παραγγελία με την εισηγμένη στη Wall Street Dorian LPG, της οποίας ηγείται ο Τζον και Αλέξανδρος Χατζηπατέρας. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία.

Εφόσον η σύνδεση επιβεβαιωθεί, η νέα τριάδα θα ανεβάσει στα τέσσερα τα VLGC που έχει υπό παραγγελία η Dorian LPG, με συνολική επενδυτική αξία περίπου 462 εκατ. δολαρίων.

Τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία ανακοίνωσε επισήμως συμφωνία με την HD Hyundai για την κατασκευή ενός VLGC χωρητικότητας 90.000 κυβικών μέτρων, κόστους περίπου 115 εκατ. δολαρίων και με παράδοση τον Ιούλιο του 2029. Πρόκειται για πλοίο διπλού καυσίμου, σχεδιασμένο ώστε να διέρχεται από τις παλαιές δεξαμενές του Παναμά και εξοπλισμένο με γεννήτρια άξονα για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, η Dorian υπέγραψε μνημόνια συμφωνίας για την πώληση τριών παλαιότερων VLGC –του κατασκευής 2014 Corsair και δύο πλοίων του 2015– με συνολικό τίμημα περίπου 256 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, τα δύο πλοία του 2015 είναι τα Constellation και Cobra. Η εταιρεία είχε αναφέρει ότι οι παραδόσεις τους στους νέους ιδιοκτήτες αναμένονται έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η σχέση της Dorian LPG με τη Hanwha Ocean δεν είναι καινούργια. Τον Μάρτιο του 2026 παρέλαβε από το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο το Areion, ένα VLGC/VLAC χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων, με δυνατότητα καύσης LPG και μεταφοράς αμμωνίας.

Η χρονική στιγμή της νέας κίνησης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ισχυρή ναυλαγορά και οι υψηλές αξίες των σύγχρονων VLGC προσφέρουν στους πλοιοκτήτες τη δυνατότητα να πουλήσουν παλαιότερο τονάζ σε ελκυστικές τιμές. Την ίδια ώρα, όμως, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών διογκώνεται, καθιστώντας κρίσιμη την επιλογή του χρόνου παράδοσης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Η Dorian φαίνεται να απαντά σε αυτό το δίλημμα με παραδόσεις προς το τέλος της δεκαετίας και με σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων, αντί για απλή αριθμητική διόγκωση του στόλου της.

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