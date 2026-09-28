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Σε ένα ακόμη βήμα διεύρυνσης και εκσυγχρονισμού του στόλου της προχωρά η DryDel Shipping, συμφερόντων του Κώστα Δελαπόρτα, υπογράφοντας συμβόλαια με την ιαπωνική Tsuneishi Shipbuilding για τη ναυπήγηση δύο πλοίων ξηρού φορτίου τύπου Kamsarmax, χωρητικότητας 82.000 dwt το καθένα.

Με τη νέα παραγγελία, η εταιρεία εισέρχεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων, επεκτείνοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα σε όλο πλέον το φάσμα της αγοράς ξηρού φορτίου, από τα Handysize έως τα Capesize.

Η DryDel εκτιμά ότι τα σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά Kamsarmax ιαπωνικής κατασκευής θα καταγράψουν ισχυρή ζήτηση σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σχετικά λίγα ναυπηγεία είναι σήμερα διατεθειμένα ή διαθέτουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πλοία αυτού του μεγέθους, στοιχείο που ενισχύει, κατά την εταιρεία, την επενδυτική αξία του συγκεκριμένου segment.

Τα δύο νεότευκτα θα συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές NOx Tier III και EEDI Phase 3. Θα ενσωματώνουν επίσης σύγχρονες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων. Η ακριβής ημερομηνία παράδοσής τους δεν ανακοινώθηκε.

Περισσότερες από 25 παραγγελίες από το 2021

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της DryDel, η οποία από το 2021 έχει τοποθετήσει περισσότερες από 25 παραγγελίες για νεότευκτα πλοία σε κορυφαία ιαπωνικά ναυπηγεία.

Μέσα στην επόμενη τριετία και έως το 2029, η εταιρεία αναμένει να παραλάβει συνολικά 13 νεότευκτα πλοία διαφορετικών κατηγοριών ξηρού φορτίου. Στόχος της δεν είναι απλώς η αριθμητική αύξηση του στόλου, αλλά η επιλεκτική τοποθέτηση κεφαλαίων σε τύπους πλοίων και τμήματα της αγοράς που, σύμφωνα με τη διοίκησή της, εμφανίζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές.

«Η επέκταση στην κατηγορία των Kamsarmax των 82.000 dwt αποτελεί σημαντικό βήμα για τη DryDel», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Δελαπόρτας.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία διαβλέπει αυξανόμενη ζήτηση για πλοία αυτού του μεγέθους τα επόμενα χρόνια, την ώρα που η διαθέσιμη ναυπηγική δυναμικότητα υψηλής ποιότητας παραμένει περιορισμένη.

«Η προσέγγισή μας ήταν πάντοτε να κοιτάζουμε πέρα από τη σημερινή αγορά και να επενδύουμε στα πλοία που πιστεύουμε ότι θα είναι σωστά τοποθετημένα για το μέλλον. Τα δύο νεότευκτα Kamsarmax εντάσσονται απόλυτα σε αυτή τη στρατηγική», υπογράμμισε.

Συνοψίζοντας την επενδυτική φιλοσοφία της DryDel, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν επενδύουμε μόνο για την αγορά που βλέπουμε σήμερα, αλλά και για την αγορά που περιμένουμε αύριο».

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