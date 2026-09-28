Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση των στόλων τους προχώρησαν οι Έλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας τις υψηλές τιμές στη διεθνή αγορά μεταχειρισμένων πλοίων για να αποδεσμευτούν κυρίως από μεγαλύτερης ηλικίας τονάζ. Τα στοιχεία της Petrofin Research, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα της Clarksons, δείχνουν ότι οι πωλήσεις ξεπέρασαν με μεγάλη διαφορά τις αγορές τόσο το 2025 όσο και στους πρώτους επτά μήνες του 2026.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ελληνικά συμφέροντα πούλησαν 390 πλοία συνολικής χωρητικότητας 19,19 εκατ. GT. Την ίδια περίοδο απέκτησαν από τη second-hand αγορά 270 πλοία, χωρητικότητας 11,09 εκατ. GT. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν η αποχώρηση 120 πλοίων και 8,1 εκατ. GT από το ελληνικό χαρτοφυλάκιο μεταχειρισμένων.

Η απόσταση μεταξύ πωλήσεων και αγορών διευρύνθηκε αισθητά σε σχέση με το 2024. Εκείνη τη χρονιά είχαν πουληθεί 311 πλοία και είχαν αγοραστεί 239, με τις καθαρές πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 72 πλοία και 6,91 εκατ. GT. Το 2023 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει σε 340 πλοία και οι αγορές σε 270, αφήνοντας αρνητικό ισοζύγιο 70 πλοίων.

Η τάση επιταχύνθηκε στο επτάμηνο του 2026. Έως το τέλος Ιουλίου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν ήδη διαθέσει 260 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 13,6 εκατ. GT, ενώ είχαν αγοράσει 151 πλοία και 6,04 εκατ. GT. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις αγορές κατά 109 μονάδες και 7,55 εκατ. GT μέσα σε μόλις επτά μήνες.

Εφόσον ο ίδιος ρυθμός διατηρηθεί έως το τέλος του έτους, το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά αποεπένδυσης από μεταχειρισμένο τονάζ. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, υποχώρηση της ελληνικής ναυτιλίας. Παρά τις καθαρές πωλήσεις στη second-hand αγορά, το συνολικό ελληνικό βιβλίο παραγγελιών έχει αυξηθεί σημαντικά, δείχνοντας ότι μέρος των παλαιότερων πλοίων αντικαθίσταται σταδιακά από νεότευκτα.

Η Petrofin επισημαίνει ότι οι Έλληνες αξιοποίησαν τις υψηλές αξίες των πλοίων για να πουλήσουν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες. Πρόκειται για μία παράλληλη στρατηγική: από τη μία πλευρά κατοχύρωση υπεραξιών από πλοία που είχαν αποκτηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα και από την άλλη ανανέωση του στόλου μέσω ναυπηγήσεων και επιλεκτικών αγορών νεότερου τονάζ.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν λειτουργούν πλέον ως καθαροί αγοραστές στη second-hand αγορά. Αντίθετα, χρησιμοποιούν τη ρευστότητά της για να περιορίσουν την έκθεσή τους σε παλαιότερα πλοία, να ενισχύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να προετοιμάσουν τους στόλους τους για την επόμενη φάση των περιβαλλοντικών κανονισμών.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων δοκιμάζει τις αγορές – Οι πιέσεις και οι αντοχές της Ελλάδας

Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ