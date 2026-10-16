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Νέα ώθηση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας, με επίκεντρο τη ναυτιλία, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, επιχειρούν να δώσουν οι δύο χώρες, αναζητώντας συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Η προοπτική στενότερης συνεργασίας των δύο Ακτοφυλακών, η αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων ως διαύλων πρόσβασης της Ινδίας στην ευρωπαϊκή αγορά και οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα, με τον Γενικό Γραμματέα Άμυνας της Ινδίας, Rajesh Kumar Singh.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ινδού αξιωματούχου στην Ελλάδα, παρουσία του πρέσβη της Ινδίας, Ravi Shankar, και του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναυάρχου Χρήστου Κοντορουχά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου συνεργασίας, με στόχο οι πολιτικές συμφωνίες των δύο κυβερνήσεων να αποκτήσουν πρακτικό περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προοπτική υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Indian Coast Guard. Πρόκειται για πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης και η οποία, εφόσον προχωρήσει, θα δημιουργήσει θεσμική βάση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Στους τομείς που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ανταλλαγή πληροφοριών, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προκλήσεων στη θάλασσα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σημασίας που έχουν οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί για τις οικονομίες των δύο χωρών. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους διεθνώς, ενώ η Ινδία αποτελεί σημαντικό παράγοντα του παγκόσμιου εμπορίου, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και θαλάσσιων μεταφορών.

Παράλληλα, στη συζήτηση τέθηκε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (India–Middle East–Europe Economic Corridor – IMEC), ένα φιλόδοξο εγχείρημα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης των αγορών μέσω συνδυασμένων μεταφορικών, ενεργειακών και εμπορικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, προβάλλοντας τη γεωγραφική της θέση, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στις μελλοντικές εμπορευματικές ροές του IMEC θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τα ελληνικά λιμάνια, τις επιχειρήσεις logistics και τις ναυτιλιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τη διακίνηση φορτίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική παραμένει συνδεδεμένη με την πρόοδο υλοποίησης του διαδρόμου και τις επενδυτικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα είχε και η ναυπηγοεπισκευή, ένας τομέας στον οποίο οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών. Η συζήτηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί στο παρόν στάδιο κάποια συγκεκριμένη επενδυτική συμφωνία.

Ο Στέφανος Γκίκας υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ινδίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στους τομείς της Άμυνας και της Ναυτιλίας, επισημαίνοντας πως η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στην ασφάλεια των θαλασσών και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί τη βάση για περαιτέρω συνεργασία.

«Επιδιώκουμε να μετατρέψουμε αυτή τη θετική δυναμική σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών μας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τις προοπτικές στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον IMEC, ο υφυπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο σύνδεσης της Ινδίας με την Ευρώπη, ενώ χαρακτήρισε την εξέταση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο Ακτοφυλακών ουσιαστικό βήμα προς τη θεσμική αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Rajesh Kumar Singh εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και αντιμετώπισε θετικά την προοπτική υπογραφής του Μνημονίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στενότερης συνεργασίας στη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Ινδός αξιωματούχος γνωστοποίησε επίσης ότι η πέμπτη Παγκόσμια Σύνοδος Ακτοφυλακών (5th Coast Guard Global Summit) θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί τον Φεβρουάριο του 2027, απευθύνοντας πρόσκληση συμμετοχής στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η νέα αυτή κινητικότητα αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχουν εγκαινιάσει Αθήνα και Νέο Δελχί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, με στόχο τη διεύρυνση των σχέσεων πέρα από τις παραδοσιακές διπλωματικές επαφές.

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