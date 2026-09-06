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Τη δημιουργία μιας μόνιμης πλατφόρμας για τη διασύνδεση ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, τραπεζών και επενδυτών στον χώρο της ναυτιλίας πρότεινε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, Γιώργος Ξηραδάκης.

Η πρόταση παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας Πεκίνου–Αθήνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχε υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Δήμου του Πεκίνου, με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιδήμαρχο Xia Linmao, καθώς και εκπρόσωποι της κινεζικής πρεσβείας, θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η κινεζική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων από την Αθήνα και τον Πειραιά, με αντικείμενο την αναζήτηση νέων επενδυτικών πεδίων και την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έθεσε τέσσερις βασικούς άξονες για την επόμενη φάση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας: τη διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων, τη ναυτιλία και τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, την ενίσχυση του άξονα Πεκίνου–Πειραιά και τη μετάβαση από τις συζητήσεις σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμπληρωματικότητα των δύο χωρών στον ναυτιλιακό τομέα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η διεθνής παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας και από την άλλη η ισχυρή θέση της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία, τη χρηματοδότηση και το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο συνδυασμός αυτός, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, μπορεί να δημιουργήσει νέες συνεργασίες για την ανανέωση του στόλου, την πράσινη μετάβαση, την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, την ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ξηραδάκης εισηγήθηκε τη δημιουργία της «Πλατφόρμας Ναυτιλιακής και Επενδυτικής Συνεργασίας Πεκίνου–Πειραιά».

Σε αυτήν θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές του Πεκίνου, το ΕΒΕΠ, η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, η Bank of China και επιχειρήσεις από τις δύο χώρες.

Στόχος της πλατφόρμας θα είναι να λειτουργήσει ως πρακτικός δίαυλος για τη διασύνδεση επιχειρήσεων και επενδυτών, την ανάπτυξη της ναυτιλιακής και πράσινης χρηματοδότησης και την προώθηση κοινών επενδυτικών σχεδίων στη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, προτάθηκε η καθιέρωση τακτικών επιχειρηματικών συναντήσεων Πεκίνου–Πειραιά, οι οποίες θα διοργανώνονται εναλλάξ στην Ελλάδα και την Κίνα.

«Το επόμενο κεφάλαιο των ελληνοκινεζικών σχέσεων δεν πρέπει να γραφτεί μόνο με συμφωνίες. Πρέπει να γραφτεί με συγκεκριμένα έργα», ανέφερε ο Γιώργος Ξηραδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότηση μπορεί να μετατρέψει τους ισχυρούς ναυτιλιακούς δεσμούς των δύο χωρών σε επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Προς το παρόν, πάντως, η δημιουργία της πλατφόρμας παραμένει σε επίπεδο πρότασης, καθώς δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δομή λειτουργίας ή δεσμευτικές επενδυτικές συμφωνίες.

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