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Την πρώτη ουσιαστική ένδειξη ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου δεξαμενόπλοιων έπειτα από οκτώ χρόνια καταγράφει η ετήσια έρευνα της Petrofin Research. Η μέση ηλικία των tankers άνω των 20.000 dwt μειώθηκε το 2025 στα 10,2 έτη, από 10,4 έτη το 2024, διακόπτοντας την ανοδική πορεία που είχε αρχίσει μετά το 2017. Η μεταβολή μπορεί να φαίνεται περιορισμένη, αποκτά όμως ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους του ελληνικού στόλου. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει 1.029 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 158,37 εκατ. dwt, τα οποία διαχειρίζονται 97 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Η μείωση της μέσης ηλικίας αποδίδεται κυρίως στις παραδόσεις νεότευκτων και στις πωλήσεις παλαιότερων πλοίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε μία περίοδο υψηλών αξιών στη second-hand αγορά. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αξιοποίησαν τις συνθήκες για να αποδεσμευτούν από μεγαλύτερης ηλικίας μονάδες, εντάσσοντας ταυτόχρονα νεότερο τονάζ στους στόλους τους. Το αποτέλεσμα είναι μία σταδιακή ανανέωση χωρίς αντίστοιχη διόγκωση της συνολικής χωρητικότητας. Το 2025 προστέθηκαν 25 πλοία, καθώς ο αριθμός των tankers αυξήθηκε από 1.004 σε 1.029. Η χωρητικότητα, όμως, ενισχύθηκε κατά μόλις 42.768 dwt, από 158,32 εκατ. σε 158,37 εκατ. dwt.

Η σχεδόν αμετάβλητη χωρητικότητα, παρά την αύξηση του αριθμού των πλοίων, δείχνει ότι η ανανέωση δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε δεξαμενόπλοια πολύ μεγάλης μεταφορικής ικανότητας. Στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο προστέθηκαν περισσότερες μονάδες, αλλά η μέση χωρητικότητα ανά πλοίο περιορίστηκε.

Σταθερός παρέμεινε και ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Τόσο το 2024 όσο και το 2025 καταγράφηκαν 97 ελληνικές ναυτιλιακές με tankers άνω των 20.000 dwt. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η μεταβολή συντελείται κυρίως στο εσωτερικό των υφιστάμενων στόλων και όχι μέσω μαζικής εισόδου νέων παικτών.

Η σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση της ελληνικής παρουσίας. Το 2015 ο στόλος αριθμούσε 808 δεξαμενόπλοια, χωρητικότητας 117 εκατ. dwt. Μέχρι το 2025 προστέθηκαν 221 πλοία και περισσότερα από 41,3 εκατ. dwt.

Η ανάπτυξη δεν ακολούθησε ευθεία πορεία. Ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων είχε φθάσει τα 1.062 το 2019, πριν υποχωρήσει στα 980 το 2023. Έκτοτε άρχισε να ανακάμπτει, με 1.004 πλοία το 2024 και 1.029 το 2025.

Αντίστοιχες διακυμάνσεις καταγράφονται στη χωρητικότητα. Από τα 117 εκατ. dwt του 2015, ο στόλος έφθασε σε υψηλό δεκαετίας 162,44 εκατ. dwt το 2022. Ακολούθησε υποχώρηση στα 156,92 εκατ. dwt το 2023 και νέα σταθεροποίηση κοντά στα 158,3 εκατ. dwt την τελευταία διετία.

Η ηλικιακή εξέλιξη είναι επίσης χαρακτηριστική. Το 2017 η μέση ηλικία είχε περιοριστεί στα 9,1 έτη, αλλά στη συνέχεια αυξανόταν σχεδόν συνεχώς: 9,3 έτη το 2018, 9,8 το 2019, 10,1 το 2020 και 10,4 έτη το 2024. Η υποχώρηση στα 10,2 έτη το 2025 αποτελεί την πρώτη αντιστροφή αυτής της πορείας.

Η ανανέωση έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρότερες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών. Τα νεότερα πλοία προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία, ενώ η πώληση παλαιότερων μονάδων περιορίζει το κόστος μελλοντικών αναβαθμίσεων.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Petrofin, η συγκεκριμένη ανάλυση αφορά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, συμπεριλαμβανομένων των VLCCs, και όχι το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών tankers. Η γενική εικόνα, πάντως, είναι σαφής: ο ελληνικός στόλος δεν μεγάλωσε ουσιαστικά σε χωρητικότητα, αλλά άρχισε να γίνεται νεότερος.

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