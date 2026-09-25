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Μία διαφορετική εικόνα από εκείνη που δημιουργεί το μεγάλο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών αποκαλύπτει η ανάλυση της Petrofin Research για την ηλικιακή σύνθεση του ελληνόκτητου στόλου. Παρά τη συνεχή παραλαβή νεότευκτων πλοίων και την πώληση παλαιότερου τονάζ, οι στόλοι με μέση ηλικία άνω των 15 ετών διευρύνουν σταθερά το μερίδιό τους.

Το 2025, οι ελληνικές εταιρείες των οποίων οι στόλοι είχαν μέση ηλικία από 15 έως 19 έτη έλεγχαν συνολική χωρητικότητα 78,43 εκατ. dwt. Έναν χρόνο νωρίτερα, η αντίστοιχη χωρητικότητα ανερχόταν σε 61,99 εκατ. dwt και το 2023 σε 42,17 εκατ. dwt. Μέσα σε μία διετία, επομένως, η χωρητικότητα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας αυξήθηκε κατά 36,26 εκατ. dwt ή περίπου 86%. Το μερίδιό της στον ελληνόκτητο στόλο σχεδόν διπλασιάστηκε, από 8,88% το 2023 σε 15,89% το 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και η κατηγορία των εταιρειών με στόλους μέσης ηλικίας άνω των 20 ετών. Η χωρητικότητά τους αυξήθηκε από 6,7 εκατ. dwt το 2024 σε 7,32 εκατ. dwt το 2025, ενώ το μερίδιό τους ενισχύθηκε από 1,37% σε 1,48%. Συνολικά, οι στόλοι μέσης ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου 85,75 εκατ. dwt ή το 17,37% της ελληνικής χωρητικότητας. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 14% το 2024 και μόλις 10% το 2023.

Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι το σύνολο του ελληνόκτητου στόλου γερνά με τον ίδιο ρυθμό. Η μέση ηλικία του διαμορφώθηκε στα 14,5 έτη, καταγράφοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η επιμέρους ανάλυση αποκαλύπτει μία σημαντική μετατόπιση χωρητικότητας από τις νεότερες προς τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Οι εταιρείες με στόλους μέσης ηλικίας έως εννέα ετών παρέμειναν 81, όσες και το 2024. Η χωρητικότητα που ελέγχουν, όμως, περιορίστηκε από 220,44 εκατ. σε 215,73 εκατ. dwt, με το μερίδιό τους να υποχωρεί από 45,12% σε 43,72%.

Μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στους στόλους ηλικίας από 10 έως 14 έτη. Ο αριθμός των εταιρειών αυτής της κατηγορίας μειώθηκε από 185 σε 169 και η χωρητικότητά τους υποχώρησε από 199,44 εκατ. σε 192,01 εκατ. dwt. Το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 38,91%, από 40,82% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ένα μέρος της αλλαγής είναι αποτέλεσμα της φυσικής ωρίμανσης του υπάρχοντος στόλου, καθώς πλοία και ολόκληροι εταιρικοί στόλοι περνούν από τη μία ηλικιακή κατηγορία στην επόμενη. Παράλληλα, οι πωλήσεις πλοίων εκτός του ελληνικού στόλου επηρεάζουν το μέγεθος των νεότερων κατηγοριών.

Η Petrofin επισημαίνει ότι η επίδραση του εκτεταμένου ελληνικού orderbook δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στα δεδομένα. Οι μελλοντικές παραδόσεις νεότευκτων αναμένεται να λειτουργήσουν ανανεωτικά, αλλά μέχρι τότε η ηλικιακή εικόνα παραμένει διττή: η γενική μέση ηλικία εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, ενώ ένα αυξανόμενο τμήμα της συνολικής χωρητικότητας περνά πάνω από το όριο των 15 ετών.

Το βάρος των μεγαλύτερης ηλικίας πλοίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αυστηροποίησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Οι παλαιότερες μονάδες αντιμετωπίζουν υψηλότερες ανάγκες συντήρησης και μεγαλύτερη πίεση ως προς την ενεργειακή τους απόδοση, δημιουργώντας νέες αποφάσεις για πώληση, αναβάθμιση ή αντικατάστασή τους.

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