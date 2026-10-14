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Σε αλλαγή ηγεσίας προχωρά η Ένωση Πλοιοκτητών Μάλτας (Malta International Shipowners Association – MISA), με τον Ιταλό εφοπλιστή Εμάνουελ Γκριμάλντι να αναλαμβάνει την προεδρία της, διαδεχόμενος τη Μαίρη Φράγκιστα, η οποία μετακινείται στη θέση της αντιπροέδρου, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια στο τιμόνι της Ένωσης.

Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τη ναυτιλία της Μάλτας, καθώς το νηολόγιο της χώρας έχει φτάσει τα 94 εκατ. μονάδες ολικής χωρητικότητας (GT) και βρίσκεται πλέον σε απόσταση 6 εκατ. GT από το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων, διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών νηολογίων.

Η ανάδειξη του Γκριμάλντι στην προεδρία αποφασίστηκε κατά την ετήσια γενική συνέλευση της MISA, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στη Βαλέτα. Στη θέση του Γραμματέα και Ταμία παραμένει ο δρ Γιάννης Κούστας, διατηρώντας την ελληνική παρουσία στη διοικητική ηγεσία της Ένωσης.

Ο νέος πρόεδρος συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της MISA, η οποία δημιουργήθηκε το 2004, λίγο πριν από την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την εκπροσώπηση των πλοιοκτητών και των ναυλωτών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) που δραστηριοποιούνται διεθνώς με πλοία υπό μαλτέζικη σημαία.

Η επιλογή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της μακράς παρουσίας του στα κορυφαία θεσμικά όργανα της διεθνούς ναυτιλίας. Ο Γκριμάλντι ολοκλήρωσε πρόσφατα τη θητεία του στην προεδρία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping – ICS), ενώ στο παρελθόν είχε ηγηθεί τόσο της ιταλικής ένωσης εφοπλιστών Confitarma όσο και της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA).

Στην πρώτη του τοποθέτηση, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της MISA και στη συμβολή των ανθρώπων που συμμετείχαν στη δημιουργία και την ανάπτυξή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Γιάννη Λύρα, με τον οποίο μοιράστηκε το αρχικό όραμα για την ίδρυση της Ένωσης, καθώς και στους πρώην προέδρους Νίκυ Παπαδάκη και Μελίνα Τραυλού.

Παράλληλα, εξήρε το έργο της Μαρίλη Φραγκίστα, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ενισχύθηκαν η διεθνής παρουσία και η θεσμική επιρροή της MISA.

«Είναι προνόμιο να τη διαδέχομαι. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της προόδου και στην περαιτέρω ενίσχυση της MISA ως αποτελεσματικής φωνής των μελών της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Λύρας χαρακτήρισε τον Γκριμάλντι ιδανικό διάδοχο της Μαίρης Φράγκιστα, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία του από την ηγεσία των σημαντικότερων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών μπορεί να αναβαθμίσει περαιτέρω τον ρόλο της Ένωσης τόσο στη Μάλτα όσο και στο εξωτερικό.

Η απερχόμενη πρόεδρος, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα τον Απρίλιο του 2022, δήλωσε ότι θεωρεί ιδιαίτερη τιμή τη θητεία της και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διαδοχή της από ένα από τα ιδρυτικά μέλη της MISA.

Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση

Η αλλαγή ηγεσίας συνοδεύεται από την προσπάθεια της MISA να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη παρέμβαση στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής.

Οι διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βαλέτα συγκέντρωσαν κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, διπλωμάτες και παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο γενικός γραμματέας του ICS, Θωμάς Καζάκος, και η ανώτερη διευθύντρια της ECSA, Φανί Λοσί, ενώ στο δείπνο της Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου παρέστη και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στις συζητήσεις κυριάρχησαν η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου, η ναυτική ασφάλεια, η διεθνής ναυτιλιακή διακυβέρνηση και ο ανθρώπινος παράγοντας.

Η MISA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Μάλτας, των αρμόδιων αρχών και της διεθνούς πλοιοκτητικής κοινότητας.

Όπως επισήμανε η γενική γραμματέας της Ένωσης, Κλαούντια Βέλα Καζαγκράντε, τα τελευταία χρόνια η MISA έχει ενισχύσει τον ρόλο της ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των πλοιοκτητών και των αρχών της χώρας, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ναυτιλιακές διεργασίες.

Η νέα διοίκηση καλείται πλέον να αξιοποιήσει το μέγεθος και τη διεθνή επιρροή του μαλτέζικου νηολογίου, επιδιώκοντας μεγαλύτερο ρόλο στη χάραξη πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, η νέα διοικητική σύνθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Μαρίλη Φράγκιστα παραμένει στην ηγετική ομάδα της MISA, ο Γιάννης Κούστας συνεχίζει ως Γραμματέας και Ταμίας και ο Γιάννης Λύρας διατηρεί τη θεσμική του παρουσία ως ιδρυτικό μέλος. Η συμμετοχή τους αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς της ελληνικής πλοιοκτησίας με το νηολόγιο της Μάλτας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις για την πράσινη.

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