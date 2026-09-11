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Σε μια από τις μεγαλύτερες αναδιατάξεις στόλου των τελευταίων ετών προχωρούν οι Έλληνες πλοιοκτήτες, αγοράζοντας και παραγγέλνοντας συνολικά 529 πλοία μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, την ώρα που πωλούν άλλα 317. Τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Allied QuantumSea αποκαλύπτουν το μέγεθος της κινητικότητας του ελληνικού εφοπλισμού. Οι Έλληνες δεν βρίσκονται απλώς στην πρώτη θέση της παγκόσμιας ναυτιλίας σε μία κατηγορία. Καταλαμβάνουν την κορυφή στις νέες παραγγελίες, στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, αλλά και στις πωλήσεις second hand tonnage. Πίσω από τους αριθμούς διακρίνεται μια ευρύτερη στρατηγική: οι Έλληνες πλοιοκτήτες αξιοποιούν τις υψηλές αποτιμήσεις για να πουλήσουν υφιστάμενα πλοία και επανατοποθετούν κεφάλαια τόσο σε νεότερο μεταχειρισμένο tonnage όσο και σε νεότευκτα.

Η μεγαλύτερη έκπληξη προέρχεται από τα ναυπηγεία. Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών των αγοραστών, με 305 πλοία υπό παραγγελία, ξεπερνώντας την Κίνα, η οποία ακολουθεί με 284. Η επιλογή των Ελλήνων δείχνει και πού τοποθετούν το μεγαλύτερο επενδυτικό τους στοίχημα. Από τα 305 πλοία, τα 153 είναι tankers, δηλαδή περίπου τα μισά. Ακολουθούν 67 containerships, 58 bulk carriers και 26 gas carriers. Η μεγάλη έκθεση στα δεξαμενόπλοια αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της συγκυρίας. Οι γεωπολιτικές ανατροπές στις βασικές ενεργειακές διαδρομές, οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και η μείωση της αποτελεσματικά διαθέσιμης χωρητικότητας έχουν εκτοξεύσει τις αποδόσεις σε τμήματα της tanker αγοράς. Οι Έλληνες φαίνεται επομένως να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε έναν κλάδο στον οποίο προσδοκούν ότι οι ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης θα παραμείνουν ευνοϊκές.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στη secondhand αγορά. Στο ίδιο δωδεκάμηνο, οι Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι πωλητές μεταχειρισμένων πλοίων παγκοσμίως, με 317 πλοία, έναντι μόλις 163 της Κίνας. Ταυτόχρονα όμως είναι και οι μεγαλύτεροι αγοραστές, με 224 πλοία, έναντι 211 κινεζικών συμφερόντων. Η διπλή πρωτιά δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για επέκταση του ελληνόκτητου στόλου. Πρόκειται για rotation περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κλίμακας. Παλαιότερα ή ώριμα assets βγαίνουν στην αγορά όταν οι τιμές είναι ελκυστικές, κεφάλαια απελευθερώνονται και μέρος αυτών επανατοποθετείται σε νεότερα πλοία ή σε νεότευκτα που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η κινητικότητα στα tankers. Ελληνικά συμφέροντα εμφανίζονται ως πωλητές 121 δεξαμενόπλοιων και αγοραστές 89.

Εάν συνδυαστούν οι δύο βασικές δεξαμενές τοποθέτησης κεφαλαίων, η κλίμακα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Οι 305 νέες παραγγελίες και οι 224 αγορές μεταχειρισμένων αντιστοιχούν συνολικά σε 529 πλοία στα οποία ελληνικά συμφέροντα τοποθετήθηκαν μέσα στο εξεταζόμενο δωδεκάμηνο. Ο αριθμός δεν αποτελεί καθαρή αύξηση του ελληνόκτητου στόλου, καθώς την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 317 πωλήσεις, ούτε οι παραγγελίες είναι άμεσα συγκρίσιμες χρονικά με τις secondhand συναλλαγές. Αποτυπώνει όμως με σαφήνεια την ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας και της ανακύκλωσης κεφαλαίων.

Υπάρχει, ωστόσο, και μία δεύτερη μεγάλη εικόνα πίσω από τους αριθμούς. Ενώ οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή ως αγοραστές νεότευκτων πλοίων, η Κίνα κυριαρχεί απόλυτα στην κατασκευή τους. Από τις 2.850 παραγγελίες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της Allied QuantumSea για το τελευταίο δωδεκάμηνο, 1.880 πλοία έχουν κατευθυνθεί σε κινεζικά ναυπηγεία. Περίπου δύο στα τρία πλοία του δείγματος κατασκευάζονται επομένως στην Κίνα, αναδεικνύοντας την τεράστια μετατόπιση της παγκόσμιας ναυπηγικής δραστηριότητας προς τη χώρα. Και οι τελευταίες ελληνικές κινήσεις επιβεβαιώνουν την τάση. Η Enesel εμφανίζεται με παραγγελία Newcastlemax 210.000 dwt στη Hengli Heavy Industries, με παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2028 και εξοπλισμό scrubber και shaft generator. Στο ίδιο ναυπηγείο έχει τοποθετηθεί και η Thenamaris, με τέσσερα containerships χωρητικότητας 3.200 TEU το καθένα, ενδεικτικής αξίας περίπου 45,5 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο, για παραδόσεις το 2028-2029.

Οι τρεις πρωτιές της ελληνόκτητης ναυτιλίας δίνουν τελικά μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα εικόνα από μια απλή κατάταξη χωρών. Δείχνουν έναν ελληνικό εφοπλισμό που πουλάει, αγοράζει και παραγγέλνει ταυτόχρονα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τόσο τις υψηλές αξίες των υφιστάμενων πλοίων όσο και τις προοπτικές των αγορών τα επόμενα χρόνια. Με 317 πωλήσεις, 224 αγορές secondhand πλοίων και 305 νέες παραγγελίες, οι Έλληνες πραγματοποιούν ένα μεγάλης κλίμακας rotation του στόλου τους.

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