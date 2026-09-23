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Από τα βόρεια, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πολιτοφύλακες του Ιράκ επιτίθενται στον αγωγό Ανατολής – Δύσης.

Στα ανατολικά, η ένοπλη σύρραξη με το Ιράν έχει κάνει το πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ να μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα για τα τάνκερ. Και τώρα, στα νότια, οι αντάρτες Χούθι προωθούνται κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, απειλώντας το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο διάδοχος πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αισθάνεται ότι οι εχθροί έχουν σχηματίσει μια θηλιά που προσπαθεί να πνίξει τη Σαουδική Αραβία, με τους φίλους να δείχνουν απρόθυμοι να βοηθήσουν. Σήμερα, έχοντας κλείσει την κάνουλα του ενεργειακού εφοδιασμού προς την Ευρώπη, αναρωτιέται κανείς: Πώς κατέληξε «η νύφη της Αραβίας», όπως αποκαλούσε το βασίλειο ο Λόρενς της Αραβίας, να μετατραπεί στον… «Αραβα ασθενή» που απειλεί να συμπαρασύρει όλη την Ευρώπη σε μια νέα ενεργειακή κρίση;

Οι σύμμαχοι σιωπούν

Καθώς οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones των Χούθι απειλούσαν μέχρι και τη Μέκκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ, ο Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν καλούσε τον ισχυρότερο σύμμαχό του. Δύο φορές τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο και δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε αεροπορικές επιδρομές, όπως ζήτησε το Ριάντ, προσφέροντας ωστόσο πρόσβαση στο αμερικανικό δίκτυο πληροφόρησης και υλικοτεχνική βοήθεια. Τοπικοί σύμμαχοι, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι κάποτε θα έδιναν το αίμα τους για την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, τώρα εμφανίζονται διστακτικοί να βοηθήσουν. Αλλοι σύμμαχοι, όπως η Τουρκία, η οποία υπέγραψε πρόσφατα τη Συμφωνία της Μέκκας και υποσχόταν βοήθεια, απλά κάνουν ότι δεν… είδαν και εκδίδουν ανακοινώσεις «καταδίκης» μετά από ημέρες. Στο τέλος, αυτό που μένει στη Σαουδική Αραβία είναι οι Patriot της ελληνικής πυροβολαρχίας που σταθμεύει κοντά στο Γιανμπού, τους οποίους το Ριάντ ζητά να μείνουν, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.

Στη μέση της διαμάχης

Ο Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα «Vision 2030», το στρατηγικό πρόγραμμα αναδιαμόρφωσης της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας (με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τεράστιες επενδύσεις σε άλλους τομείς), έλεγε ότι «το 70% του πληθυσμού της Σαουδικής Αραβίας έχει ηλικία κάτω των 30 ετών και, ειλικρινά, δεν πρόκειται να ξοδέψουμε τα επόμενα 30 χρόνια των ζωών μας με καταστροφικές ιδέες». Το κακό, ωστόσο, είναι ότι ο πρίγκιπας έχτισε την οικονομική του επανάσταση επάνω σε μια παραδοχή η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο και της σημερινής ευμάρειας του βασιλείου: ότι θα μπορούσε να κρατήσει τους πολέμους της Μέσης Ανατολής σε απόσταση.

Σήμερα, έχει κάθε δίκιο να αισθάνεται απογοητευμένος από τη γεωπολιτική απομόνωση στην οποία διαπίστωσε ότι βρίσκεται, όταν πιάστηκε στη μέση του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.

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