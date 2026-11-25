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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την έκδοση προειδοποίησης για την εκκένωση του λιμένα της Χοντέιντα στην Υεμένη.

Όπως αναφέρει στο newmoney ο Αλκέτας Δρόσος της EOS Risk Group, η Διοίκηση Κοινών Δυνάμεων εξέδωσε ειδοποίηση εκκένωσης, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν από την καθορισμένη λιμενική ζώνη για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, που εκδόθηκε στη 01:00 ώρα Ελλάδας της 25ης Νοεμβρίου 2026, η συγκεκριμένη προειδοποίηση συνδέεται με το ενδεχόμενο σαουδαραβικών αεροπορικών πληγμάτων κατά του λιμένα.

Η EOS Risk Group αξιολογεί τον κίνδυνο για τα πλοία που βρίσκονται παραβεβλημένα στη Χοντέιντα στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας επικινδυνότητας (5/5), συνιστώντας τον άμεσο απόπλου τους για την αποφυγή ενδεχόμενων παράπλευρων ζημιών.

Οι εκτιμήσεις για τους σαουδαραβικούς λιμένες

Στο δελτίο της, η EOS Risk Group εξετάζει επίσης τις πιθανές επιπτώσεις για τη ναυσιπλοΐα σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ειδικότερα, εφόσον σημειωθεί πλήγμα στη Χοντέιντα, η εταιρεία επισημαίνει το ενδεχόμενο αντιποίνων από τους Χούθι, συμπεριλαμβάνοντας στην αξιολόγηση κινδύνου τους σαουδαραβικούς λιμένες της Τζιζάν (Jizan), της Τζέντα (Jeddah), της Γιανμπού (Yanbu) και της Ραμπίγκ (Rabigh).

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η EOS εκτιμά ότι το επίπεδο κινδύνου παράπλευρων ζημιών στους σαουδαραβικούς λιμένες της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε υψηλό (4/5). Η αξιολόγηση αφορά και τις ενεργειακές υποδομές στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας.

Σε περίπτωση πλήγματος στη Χοντέιντα, η εταιρεία συνιστά στις διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τις προγραμματισμένες προσεγγίσεις των πλοίων τους στους συγκεκριμένους λιμένες κατά τις επόμενες ημέρες.

Οι συστάσεις της EOS έχουν προληπτικό χαρακτήρα και βασίζονται στην αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών κατά τον χρόνο έκδοσης του δελτίου.