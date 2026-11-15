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Δυνάμεις που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση αποσύρονται από θέσεις κοντά στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τη ναυσιπλοΐα μέσω Σουέζ.

Οι Νότιες Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ότι αποσύρονται από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντουμπάμπ και την περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στα δυτικά της επαρχίας Τάιζ. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφήνει στους Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, τον έλεγχο της παράκτιας ζώνης που δεσπόζει στη θαλάσσια δίοδο. Οι Νότιες Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι αναδιατάσσουν τις μονάδες τους για να ενισχύσουν την άμυνα του Άντεν και γειτονικών επαρχιών.

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ συνδέει τον Κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα και αποτελεί το νότιο πέρασμα για τα πλοία που κατευθύνονται προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Μετά την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων τον Νοέμβριο του 2023, μέρος της κίνησης εκτράπηκε γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, μια διαδρομή που αυξάνει τη διάρκεια του ταξιδιού και το κόστος καυσίμων.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το ερώτημα είναι αν η εξέλιξη στην ακτή θα επηρεάσει την εκτίμηση του κινδύνου για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά. Μια ενδεχόμενη αύξηση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου θα συνυπολογιζόταν στο κόστος της διαδρομής μέσω Σουέζ έναντι του περίπλου της Αφρικής.

Η εξέλιξη συμπίπτει με τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, στην έξοδο του Περσικού Κόλπου. Για ένα δεξαμενόπλοιο που φορτώνει στον Κόλπο με προορισμό την Ευρώπη, η διαδρομή γύρω από την Αφρική παρακάμπτει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και το Σουέζ. Για να βγει από τον Περσικό Κόλπο, το πλοίο εξακολουθεί να χρειάζεται να περάσει από το Ορμούζ.