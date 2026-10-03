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Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά του πλοιάρχου προς το UKMTO, crude tanker χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανατολικά της ακτής.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θαλάσσια ρύπανση. Η ταυτότητα και η σημαία του πλοίου, καθώς και η εταιρεία διαχείρισής του, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί κατά την πρώτη ενημέρωση. Παραμένουν επίσης άγνωστα η προέλευση του βλήματος και ποιος βρίσκεται πίσω από το χτύπημα.

Η θέση του περιστατικού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται έξω από τα Στενό του Ορμούζ και πάνω σε βασική θαλάσσια οδό για τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η νέα επίθεση έρχεται μετά τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών, την ώρα που πλοιοκτήτες και ναυλωτές σταθμίζουν την επιστροφή περισσότερων tankers στην περιοχή. Οι εξαιρετικά υψηλοί ναύλοι αποτελούν ισχυρό οικονομικό κίνητρο, αλλά η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας μπορεί να ανακόψει αυτή την τάση.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον και στους ασφαλιστές. Η διατήρηση υψηλών ασφαλίστρων πολέμου, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα πρόθυμου τονάζ, μπορεί να κρατήσει το κόστος μεταφοράς και τους ναύλους των tankers σε ακραία επίπεδα.

Το χτύπημα ανοικτά του Ομάν διευρύνει ταυτόχρονα το γεωγραφικό αποτύπωμα των τελευταίων επιθέσεων, μεταφέροντας την πίεση στις θαλάσσιες οδούς έξω από το Στενό.

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