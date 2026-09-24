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Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο όμιλος Grimaldi απέσπασε τη διάκριση «Bollino per l’Alternanza di Qualità» (BAQ) της Confindustria, η οποία απονέμεται σε ιταλικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για νέους, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας.

Η νέα διάκριση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλία σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αναζητά νέα στελέχη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο για τα πλοία όσο και για τις δραστηριότητες στην ξηρά.

Σύμφωνα με τη Francesca Marino, επικεφαλής του Passenger Department της Grimaldi Lines, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων στην Ιταλία για τα επαγγέλματα της θάλασσας και τις επαγγελματικές δυνατότητες που αυτά προσφέρουν.

«Πιστεύουμε διαχρονικά στους νέους και επενδύουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, με προσέγγιση προσανατολισμένη στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευσή τους και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη ναυτιλιακή σταδιοδρομία.

Κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ομίλου είναι το πρόγραμμα Grimaldi Educa, κάτω από την «ομπρέλα» του οποίου έχουν συγκεντρωθεί οι πρωτοβουλίες που απευθύνονται στη νέα γενιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προγράμματα εκπαίδευσης σχολείου-εργασίας, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, με έμφαση στις ναυτικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές και επαγγελματικές σχολές.

Το μοντέλο συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία πάνω στα πλοία του ομίλου, ενώ τα επιμέρους προγράμματα προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών που συμμετέχουν.

Παράλληλα, στο Grimaldi Educa περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς και οργανωμένες σχολικές εκδρομές προς Σικελία, Σαρδηνία, Ισπανία και Ελλάδα, οι οποίες συνδυάζουν τη θαλάσσια μεταφορά με διαμονή και επισκέψεις σε σημεία εκπαιδευτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ο όμιλος Grimaldi, με έδρα τη Νάπολη, ελέγχει στόλο άνω των 130 πλοίων και απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους. Υπό τη διοίκηση των Gian Luca Grimaldi, Emanuele Grimaldi και Diego Pacella, δραστηριοποιείται διεθνώς στις θαλάσσιες μεταφορές και τη logistics, με έμφαση στα πλοία μεταφοράς τροχοφόρων φορτίων, αυτοκινήτων και στα επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών δραστηριοποιείται μέσω διαφορετικών εμπορικών σημάτων: της Grimaldi Lines στη Μεσόγειο, της Minoan Lines στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές, της Finnlines στη Βαλτική και της Trasmed GLE στις συνδέσεις μεταξύ της ηπειρωτικής Ισπανίας και των Βαλεαρίδων.

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