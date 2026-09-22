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Ο όμιλος Grimaldi παρέλαβε το «Grande Egitto», ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πλέον προηγμένα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και τροχοφόρων φορτίων του στόλου του. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από το κινεζικό ναυπηγείο China Merchants Heavy Industries Jiangsu, ενισχύοντας περαιτέρω το πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του ιταλικού ναυτιλιακού ομίλου.

Το νέο πλοίο αποτελεί τη 14η μονάδα του στόλου Grimaldi που φέρει την πιστοποίηση «Ammonia Ready». Μαζί με το αδελφό «Grande Pacifico», το οποίο εντάχθηκε στις γραμμές του ομίλου τον Αύγουστο, κατέχει πλέον τον τίτλο του μεγαλύτερου πλοίου μεταφοράς οχημάτων της Grimaldi.

Το «Grande Egitto» έχει μήκος 220 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα, ολική χωρητικότητα 95.534 τόνων και επιχειρησιακή ταχύτητα 18 κόμβων. Διαθέτει 15 καταστρώματα και μπορεί να μεταφέρει έως 9.800 αυτοκίνητα. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη φόρτωση συμβατικών και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο φυσικό αέριο.

Η πιστοποίηση «Ammonia Ready» από τον ιταλικό νηογνώμονα RINA προβλέπει τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αμμωνία ως καύσιμο χωρίς εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα, το πλοίο έχει λάβει πρόσθετες περιβαλλοντικές και λειτουργικές πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων οι Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration και Comfort Noise Port.

Σύμφωνα με τον όμιλο Grimaldi, ο συνδυασμός του νέου σχεδιασμού και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας περιορίζει κατά 50% την κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με πλοία μεταφοράς οχημάτων προηγούμενης γενιάς.

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται συσσωρευτές λιθίου συνολικής χωρητικότητας 5 MWh και σύστημα σύνδεσης με το χερσαίο ηλεκτρικό δίκτυο. Στα λιμάνια που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, το πλοίο θα μπορεί να σβήνει τις κύριες μηχανές του κατά την παραμονή στην προβλήτα, μηδενίζοντας τις σχετικές εκπομπές.

Στο κατάστρωμα έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Το πλοίο διαθέτει επίσης έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κατανάλωσης, ειδικές επιστρώσεις σιλικόνης για τον περιορισμό της αντίστασης στο νερό, σύστημα λίπανσης της γάστρας με αέρα και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό κύτους.

Στις καινοτομίες του περιλαμβάνεται και το σύστημα πηδαλίου «gate rudder», το οποίο ενισχύει την αποδοτικότητα της πρόωσης και τη δυνατότητα ελιγμών. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κύρια μηχανή συνδυάζεται με μονάδες επεξεργασίας καυσαερίων για τον περιορισμό των οξειδίων του θείου, των αιωρούμενων σωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου. Οι εκπομπές των τελευταίων διατηρούνται χαμηλότερα από τα όρια του προτύπου IMO Tier III.

Η ονομασία «Grande Egitto» υπογραμμίζει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη στρατηγική σημασία της Αιγύπτου στο διεθνές και περιφερειακό δίκτυο του ομίλου. Η Grimaldi διατηρεί παρουσία πολλών δεκαετιών στη χώρα, με τακτικές προσεγγίσεις στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας μέσω των γραμμών Euro-Med.

Το παρθενικό ταξίδι του πλοίου θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα στη γραμμή Ασίας–Ανατολικής Αφρικής. Το «Grande Egitto» θα φορτώσει 4.150 αυτοκίνητα και 6.200 γραμμικά μέτρα τροχοφόρων φορτίων, όπως εκσκαφείς, λεωφορεία και φορτηγά. Οι φορτώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ταϊτσάνγκ της Κίνας και στα ιαπωνικά λιμάνια Γιοκοχάμα και Ναγκόγια, με τελικούς προορισμούς το Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας και τη Μομπάσα της Κένυας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Εμανουέλε Γκριμάλντι, επισήμανε ότι η ένταξη του νέου πλοίου δίνει πρόσθετη ώθηση στην ανανέωση του στόλου μεταφοράς οχημάτων. Όπως ανέφερε, το «Grande Egitto» συνδυάζει την εμπορική αποδοτικότητα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ η τοποθέτησή του στη γραμμή Ασίας–Ανατολικής Αφρικής ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες μιας ιδιαίτερα δυναμικής αγοράς.

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