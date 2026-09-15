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Σε νέα, σαφώς πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι Χούθι έχουν πλέον αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της δυτικής ακτής της Υεμένης, ενισχύοντας την παρουσία τους κατά μήκος μιας ζώνης που οδηγεί στις θαλάσσιες προσβάσεις του Bab el-Mandeb, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συμπίπτει με νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και με την αυξανόμενη πίεση στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, αξιωματούχοι της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανέφεραν ότι, παρά την εντατικοποίηση των αεροπορικών βομβαρδισμών από σαουδαραβικές και υεμενικές δυνάμεις, οι Χούθι διατηρούν αποτελεσματικό έλεγχο σχεδόν σε ολόκληρη τη δυτική ακτή της χώρας κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.

Πρόκειται για εξέλιξη που διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα των Χούθι μετά τις τελευταίες εδαφικές προωθήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Μόκα και το Perim/Mayun, το νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η εδραίωση αυτών των θέσεων αυξάνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο γύρω από το Bab el-Mandeb, μέσω του οποίου διέρχονται εμπορικά πλοία που κινούνται μεταξύ Ινδικού Ωκεανού, Ερυθράς Θάλασσας και Διώρυγας του Σουέζ.

Την ίδια στιγμή, οι Χούθι άνοιξαν εκ νέου το μέτωπο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Khamis Mushait, στη νότια Σαουδική Αραβία. Στους στόχους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, περιλαμβάνονταν υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διάδρομοι προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών. Οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις στην περιοχή και σε ακόμη τρεις πόλεις του νότου, ενώ ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε ότι 13 άμαχοι τραυματίστηκαν.

Για τη ναυτιλία και τις αγορές ενέργειας, όμως, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση ασφαλείας έχει αρχίσει να αγγίζει και τις υποδομές της Ερυθράς Θάλασσας μέσω των οποίων το Ριάντ επιχειρεί να παρακάμψει το Ορμούζ. Συναγερμός εκδόθηκε ακόμη και στο Yanbu, το βασικό πετρελαϊκό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, πριν οι αρχές ανακοινώσουν αργότερα ότι ο κίνδυνος είχε περάσει.

Η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ο σαουδαραβικός East-West Pipeline, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την αεροπορική επίθεση της περασμένης εβδομάδας. Ο αγωγός κατασκευάστηκε ακριβώς για να επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο από τις ανατολικές περιοχές της προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό σημαίνει ότι το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με πίεση και στις δύο πλευρές της ενεργειακής του αλυσίδας: στα ανατολικά, το Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο, ενώ στα δυτικά οι Χούθι εδραιώνουν τις θέσεις τους απέναντι από το Bab el-Mandeb και οι πυραυλικές απειλές πλησιάζουν την περιοχή του Yanbu. Η εξίσωση αυτή έχει άμεση παγκόσμια διάσταση. Traders που επικαλείται το Reuters εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή του East-West Pipeline, όσο το Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, θα μπορούσε να αποκόψει από την αγορά ποσότητες που αντιστοιχούν έως και στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Το Ριάντ δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός.

Η νέα πραγματικότητα μετατρέπει έτσι το μέτωπο της Υεμένης από μια περιφερειακή στρατιωτική σύγκρουση σε άμεσο παράγοντα κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια. Με το Ορμούζ υπό σοβαρούς περιορισμούς και τους Χούθι να εδραιώνονται γύρω από τις προσβάσεις του Bab el-Mandeb, δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου βρίσκονται πλέον ταυτόχρονα στο επίκεντρο της ίδιας κρίσης.

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