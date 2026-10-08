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Σε ένα εκτεταμένο rotation του στόλου τους προχωρούν οι Έλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας τις υψηλές αποτιμήσεις στη secondhand αγορά για να πουλήσουν πλοία και ταυτόχρονα να επανατοποθετήσουν κεφάλαια σε επιλεγμένο tonnage.

Η εικόνα που καταγράφει η Allied Shipbroking για το τελευταίο 12μηνο είναι χαρακτηριστική: ελληνικά συμφέροντα εμφανίζονται ως πωλητές 334 πλοίων και ως αγοραστές 240 πλοίων. Δηλαδή, οι πωλήσεις υπερβαίνουν τις αγορές κατά 94 πλοία, στοιχείο που αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ενεργή διαδικασία αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων.

Μάλιστα, η ελληνική δραστηριότητα και στις δύο πλευρές της αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των περισσότερων ανταγωνιστών. Στις πωλήσεις ακολουθούν η Κίνα με 161 πλοία, η Ιαπωνία με 144 και η Σιγκαπούρη με 119. Στις αγορές, αντίθετα, η μεγαλύτερη «κόντρα» καταγράφεται μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με 240 και 223 πλοία αντίστοιχα.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν συνολικά 1.756 συναλλαγές που καταγράφηκαν από την Allied κατά το τελευταίο 12μηνο.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής δραστηριότητας εντοπίζεται στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες του ελληνόκτητου στόλου.

Στα bulk carriers, οι Έλληνες έχουν αγοράσει 115 πλοία το τελευταίο 12μηνο, πίσω από τους Κινέζους που βρίσκονται στα 172. Στα tankers, όμως, η σχέση αντιστρέφεται: ελληνικά συμφέροντα έχουν αποκτήσει 98 δεξαμενόπλοια, έναντι 68 από νοτιοκορεατικά και 37 από κινεζικά συμφέροντα.

Η κινητικότητα αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της μεγάλης ανόδου των αξιών των tankers. Η Allied αποτιμά σήμερα ένα πενταετές VLCC περίπου στα $215 εκατ., αυξημένο κατά 82% σε ετήσια βάση, ενώ ένα δεκαετές VLCC φθάνει στα $190 εκατ., έχοντας υπερδιπλασιάσει την αξία του σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ακόμη και ένα 15ετές VLCC αποτιμάται στα $160 εκατ., έναντι πενταετούς μέσου όρου μόλις $51,75 εκατ.

Αντίστοιχα, ένα πενταετές Suezmax αποτιμάται στα $130 εκατ., ένα πενταετές Aframax στα $85 εκατ. και ένα αντίστοιχης ηλικίας MR στα $52 εκατ.

Αυτές οι αποτιμήσεις εξηγούν σε σημαντικό βαθμό γιατί οι πωλήσεις αποτελούν σήμερα τόσο ισχυρό σκέλος της στρατηγικής των πλοιοκτητών.

Και την τελευταία εβδομάδα αναφοράς της Allied καταγράφηκαν ελληνικές κινήσεις.

Στα dry bulk, ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν το WORLD DIANA, Kamsarmax 82.031 dwt, κατασκευής 2020 στην Oshima της Ιαπωνίας, έναντι $40 εκατ. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με scrubber. Η συναλλαγή έχει ενδιαφέρον και ως ένδειξη των σημερινών αποτιμήσεων: ένα Kamsarmax πενταετίας αποτιμάται ενδεικτικά από την Allied στα $42 εκατ., ενώ ένα resale στα $47 εκατ.

Συνολικά, η αγορά μεταχειρισμένων παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια. Στα dry bulk έχουν καταγραφεί 593 από τις 1.338 πωλήσεις του 2026, ποσοστό 44,3%, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα άλλαξαν χέρια 16 bulk carriers, με γνωστή επένδυση τουλάχιστον $260,95 εκατ. 7

Στα tankers καταγράφονται 506 από τις 1.338 συναλλαγές του έτους. Μέσα σε μία εβδομάδα άλλαξαν χέρια 15 δεξαμενόπλοια, με τουλάχιστον $869,4 εκατ. να επενδύονται στα 14 για τα οποία δημοσιοποιήθηκε τίμημα. Μόνο δύο VLCC απορρόφησαν $322 εκατ.

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