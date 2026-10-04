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Στο προσκήνιο επανέρχεται η απειλή της πειρατείας για την εμπορική ναυτιλία και, κυρίως, για τα πληρώματα, μετά την απελευθέρωση συνολικά 44 ναυτικών από τρία πλοία που είχαν καταληφθεί τους προηγούμενους μήνες. Η εξέλιξη συνοδεύεται, ωστόσο, από βαρύ ανθρώπινο απολογισμό, καθώς πέντε ναυτικοί φέρονται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), οι 44 ναυτικοί επέβαιναν στα HONOUR 25, SEAMULL (SIBU 1) και EUREKA, τα οποία είχαν καταληφθεί σε διαφορετικά περιστατικά μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2026.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η εξέλιξη στην περίπτωση του HONOUR 25. Σύμφωνα με τον IMO, υπάρχουν αναφορές ότι πέντε ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση διάσωσης στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ αναφέρθηκαν και σοβαροί τραυματισμοί. Η προσεκτική διατύπωση του Οργανισμού δείχνει ότι ο τελικός απολογισμός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως.

Παρά την απελευθέρωση των 44 μελών πληρωμάτων, η υπόθεση της πειρατείας παραμένει ανοικτή. Άλλοι 22 ναυτικοί του ASANA εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι, σύμφωνα με τον IMO, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ανησυχία για την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η πειρατεία αποτελεί εκ νέου πραγματικό επιχειρησιακό κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία. Οι καταλήψεις εμπορικών πλοίων, η ομηρία πληρωμάτων και πλέον οι αναφορές για ανθρώπινες απώλειες στις επιχειρήσεις διάσωσης επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα της προστασίας των ναυτικών.

Η αναζωπύρωση των περιστατικών προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένους γεωπολιτικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

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