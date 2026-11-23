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Η νέα απευθείας γραμμή της COSCO SHIPPING από τη Σενζέν προς τον Αστακό ανοίγει μια διαδρομή για τη διανομή κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μέσω της δυτικής Ελλάδας. Η έναρξή της συμπίπτει με μια περίοδο αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η άνοδος της κινεζικής παραγωγής και οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν τις διαδρομές που ακολουθούν τα οχήματα από το εργοστάσιο έως την αγορά. Στην ανάλυσή του, ο Γιώργος Ξηραδάκης Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας εξετάζει τι σημαίνει αυτή η μεταβολή για τα ελληνικά λιμάνια και τη ναυτιλία.

Με 4.898 οχήματα στα καταστρώματά του, το Yuan He Kou αναχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου από το λιμάνι Σιαομό της Σενζέν με προορισμό τον Αστακό. Η νέα απευθείας γραμμή της COSCO SHIPPING προβλέπει ταξίδι περίπου 20 ημερών και δίνει στο λιμάνι της δυτικής Ελλάδας ρόλο στη διανομή κινεζικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη. Στους προορισμούς του επόμενου σκέλους περιλαμβάνονται το Ζεεμπρίγκε στο Βέλγιο, το Κόπερ στη Σλοβενία και η Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd, Αντιπρόεδρος, Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και Μέλος ΔΣ του China Navigation Institute συνδέει την εξέλιξη με τρεις παράλληλες κινήσεις. Ο Πειραιάς ενισχύει τις υποδομές του σταθμού αυτοκινήτων, η Grimaldi διαθέτει στην Ηγουμενίτσα μια πύλη προς την Ιταλία και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, ενώ η Neptune Lines επενδύει σε εξειδικευμένα πλοία και υπηρεσίες διανομής. Η Ελλάδα αποκτά έτσι τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στη μεταφόρτωση όσο και στις εργασίες που ακολουθούν την εκφόρτωση, από την αποθήκευση και την τεχνική προετοιμασία έως την τελωνειακή διαχείριση και τη χερσαία διανομή. Το αν αυτή η προοπτική θα αποκτήσει διάρκεια εξαρτάται από τη συχνότητα των δρομολογίων, την επάρκεια των υποδομών και τη ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η πιθανή εγκατάσταση κινεζικών εργοστασίων στην Ευρώπη μπορούν να μεταβάλουν τη σύνθεση των φορτίων. Για τον Ξηραδάκη, η οικονομική σημασία της νέας διαδρομής θα κριθεί τελικά από το πόσες υπηρεσίες γύρω από αυτά τα φορτία θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα.

«Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρίσκεται η ναυτιλία» επισημαίνει ο Γιώργος Ξηραδάκης, τοποθετώντας τη νέα γραμμή στο πλαίσιο της ανόδου των κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων. «Η μεταφορά αυτοκινήτων εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα στρατηγικό κλάδο, στον οποίο η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων πλοίων, οι λιμενικές υποδομές και τα διεθνή δίκτυα διανομής αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας». Στην περίπτωση του Αστακού, το πρώτο σκέλος συγκεντρώνει σε ένα δρομολόγιο χιλιάδες οχήματα από την κινεζική αγορά. Στο δεύτερο, το φορτίο κατανέμεται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Για να λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα σε σταθερή βάση, το λιμάνι πρέπει να μπορεί να υποδέχεται μεγάλο αριθμό οχημάτων σε μία προσέγγιση, να τα διαχειρίζεται προσωρινά και να συντονίζει την αναχώρησή τους προς διαφορετικούς προορισμούς.

Στη διαδρομή αυτή ο Έλληνας τραπεζίτης διακρίνει τη στρατηγική της Κίνας «να συνδυάζει τη βιομηχανική της παραγωγή με την ανάπτυξη ιδιόκτητης ή ελεγχόμενης μεταφορικής ικανότητας και ολοκληρωμένων δικτύων logistics». Για μια αυτοκινητοβιομηχανία που εξάγει σε μεγάλη κλίμακα, ο χρόνος του ταξιδιού και η συνέπεια της παράδοσης επηρεάζουν το τελικό κόστος με το οποίο φτάνει το όχημα στην αγορά. Το επόμενο ερώτημα αφορά την κλίμακα που μπορεί να αποκτήσει η υπηρεσία. Η έναρξη του δρομολογίου αποτελεί εμπορική πρωτοβουλία, ενώ η προοπτική επενδύσεων στις λιμενικές εγκαταστάσεις θα κριθεί από τη συνέχεια της κίνησης. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Ξηραδάκης, «η περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα των φορτίων, τη συχνότητα των προσεγγίσεων και τις υποδομές που θα απαιτηθούν».

«Η εξέλιξη στον Αστακό πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια επενδυτική παρουσία της COSCO στον Πειραιά», σημειώνει ο Ξηραδάκης. Στον σταθμό αυτοκινήτων του Πειραιά, η επέκταση στον προβλήτα Ηρακλέους, με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το άρθρο, αύξησε τους διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης οχημάτων. Ο σχεδιασμός του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες εγκαταστάσεις logistics και πολυώροφους χώρους στάθμευσης. Η χωρητικότητα στην ξηρά έχει άμεση σχέση με τον ρυθμό εξυπηρέτησης των πλοίων. Χιλιάδες αυτοκίνητα μπορούν να εκφορτωθούν σε μία προσέγγιση, αλλά να αναχωρήσουν τμηματικά, ανάλογα με τον προορισμό τους. Οι διαθέσιμοι χώροι επιτρέπουν στον σταθμό να διαχειριστεί αυτή τη διαφορά ρυθμού. Ο Πειραιάς συνδυάζει τις υποδομές αυτές με εμπειρία στη μεταφόρτωση οχημάτων προς την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα.

Η γεωγραφική θέση των δύο λιμένων προσφέρει βάση για συμπληρωματική λειτουργία. Επισημαίνει: «Ο Πειραιάς μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ρόλο του ως οργανωμένο κέντρο μεταφόρτωσης, ενώ ο Αστακός μπορεί να αναπτύξει εξειδικευμένες δραστηριότητες που θα εξυπηρετούν τη δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική».

Η παρουσία τoυ ομίλου Grimaldi δίνει στην ανάλυση μια δεύτερη διάσταση για τη δυτική Ελλάδα. Ο ιταλικός όμιλος απέκτησε το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας έναντι 84,17 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Γιώργος Ξηραδάκης. Το λιμάνι εξυπηρετεί ήδη γραμμές προς την Ιταλία, από όπου τα φορτία μπορούν να συνεχίσουν οδικώς προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Το θέμα είναι κατά πόσο μεγαλύτερες ροές οχημάτων μέσω της δυτικής Ελλάδας θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν υφιστάμενα δρομολόγια στην Αδριατική. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από τον όγκο των φορτίων, τη διαθέσιμη χωρητικότητα και το εμπορικό ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες διαδρομές.

«Η Ηγουμενίτσα θα μπορούσε, υπό τις κατάλληλες εμπορικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις, να λειτουργήσει ως συμπληρωματικός κόμβος διανομής οχημάτων προς την Ιταλία και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα», γράφει ο Ξηραδάκης. Η εκτίμησή του αφορά τη δυνατότητα που δημιουργούν οι υποδομές και τα υπάρχοντα δίκτυα των δύο πλευρών.

«Η Neptune αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής ναυτιλιακής εξειδίκευσης στις μεταφορές αυτοκινήτων και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics», αναφέρει ο τραπεζίτης ς για την εταιρεία υπό την ηγεσία της Μελίνας Τραυλού. Το επενδυτικό πρόγραμμα Genesis Project περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο, τέσσερα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών, χωρητικότητας 4.200 αυτοκινήτων το καθένα. Μέσω της Neptune Land Services, ο όμιλος έχει αναλάβει επίσης, με εικοσαετή σύμβαση, τη διαχείριση νέου σταθμού αυτοκινήτων στο Port-La-Nouvelle της νότιας Γαλλίας. Αναφέρει: «Η κίνηση αυτή διευρύνει τη δραστηριότητά του πέρα από το ταξίδι του πλοίου, καθώς η διαχείριση του σταθμού περιλαμβάνει την υποδοχή των οχημάτων και την οργάνωση της περαιτέρω διανομής τους». Στην ίδια κατεύθυνση, αναφέρεται στη συνεργασία της Neptune με την COSCO για τη διανομή αυτοκινήτων από τον Πειραιά προς αγορές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Στη στρατηγική της Neptune, εντοπίζει ένα ευρύτερο πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλία, «την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να επενδύει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Οι πρόσθετοι ευρωπαϊκοί δασμοί στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών και τη ζήτηση για εξειδικευμένα πλοία. Ο Γιώργος Ξηραδάκης εξετάζει και μια δεύτερη εξέλιξη, τη δυνατότητα οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους στην Ευρώπη. Μια τέτοια απόφαση θα επηρέαζε τόσο τα φορτία όσο και τους προορισμούς τους.

«Η ανάπτυξη κινεζικών εργοστασίων στην Ευρώπη μπορεί να περιορίσει τις εισαγωγές ολοκληρωμένων οχημάτων, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει νέες ροές εξαρτημάτων, μπαταριών και ενδιάμεσων προϊόντων», σημειώνει. Για τη ναυτιλία, αυτή η αλλαγή μπορεί να σημαίνει ότι μέρος του έργου μετατοπίζεται από τη διανομή έτοιμων αυτοκινήτων στον εφοδιασμό εργοστασίων, με διαφορετικές απαιτήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης.

Στη συνέχεια συνοψίζει τη δυνατότητα που διαμορφώνεται για τα ελληνικά λιμάνια με μια συγκεκριμένη εκτίμηση: «Ο Πειραιάς, ο Αστακός και η Ηγουμενίτσα μπορούν να εξελιχθούν σε συμπληρωματικούς κόμβους ενός ευρύτερου συστήματος μεταφορών και logistics. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει ανταγωνιστικές λιμενικές υποδομές, αποτελεσματικές χερσαίες συνδέσεις και συντονισμένη ανάπτυξη» και συμπληρώνει:

«Όσο περισσότερα στάδια μιας μεταφοράς εξυπηρετούνται στην Ελλάδα, τόσο ευρύτερο μπορεί να είναι το οικονομικό αποτύπωμά της. Η παραμονή των οχημάτων σε οργανωμένους χώρους, η τεχνική προετοιμασία πριν από την παράδοση, η τελωνειακή διαχείριση και η μεταφορά προς τον επόμενο προορισμό δημιουργούν έργο για επιχειρήσεις και εργαζομένους στη χώρα. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να αποκτήσουν διάρκεια εφόσον υπάρχει σταθερή κίνηση και επαρκής ζήτηση για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.