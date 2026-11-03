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Η Y/KNOT Invest συμμετείχε στο Euronext Small Cap Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ρήγας Τζώρτζης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουτσός πραγματοποίησαν σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης, η εταιρεία παρουσίασε την πρόοδο του στρατηγικού της μετασχηματισμού, με τη ναυτιλία να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με φόντο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, τις ισχυρές επιδόσεις των πλοίων της και την πρόσφατη ένταξη της μετοχής στον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη κατά 1,5 φορά, και η επιστροφή στην κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσαν βασικά ορόσημα του μετασχηματισμού της εταιρείας.

Επιβεβαίωσαν τη στήριξη των μετόχων και την αποτελεσματικότητα της νέας στρατηγικής, η οποία υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

Οι νέες ναυλώσεις ενίσχυσαν την πορεία αυτή. Το δεξαμενόπλοιο AMETHYST εξασφάλισε δεύτερη ναύλωση με ημερήσιο ναύλο 175.000 δολαρίων ΗΠΑ και εκτιμώμενα έσοδα από 7,7 έως 13,3 εκατ. δολάρια, σε άμεση συνέχεια της πρώτης, η οποία απέφερε συνολικά έσοδα 4,32 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου FEDERICA κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις, με διαδοχικές κερδοφόρες ναυλώσεις.

Η Y/KNOT Invest συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.