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Νέα συμφωνία ναύλωσης του δεξαμενόπλοιου AMETHYST, με ημερήσιο έσοδο 175.000 δολαρίων, εξασφάλισε η Y/KNOT Invest, αξιοποιώντας την ανοδική πορεία της διεθνούς ναυλαγοράς δεξαμενόπλοιων.

Η συμφωνία συνήφθη με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους εμπορίας πετρελαίου και πετρελαιοειδών παγκοσμίως και έχει διάρκεια από 1,5 έως 2,5 μήνες. Η νέα ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης, διασφαλίζοντας τη συνεχή εμπορική απασχόληση του πλοίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του ημερήσιου εσόδου κατά σχεδόν 289%, καθώς η πρώτη ναύλωση είχε πραγματοποιηθεί με μέσο ημερήσιο έσοδο 45.000 δολαρίων. Πρόκειται για μια σημαντική βελτίωση των όρων απασχόλησης του AMETHYST μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Με βάση τη συμφωνηθείσα ημερήσια απόδοση, η δεύτερη ναύλωση μπορεί να αποφέρει περίπου 7,9 έως 13,1 εκατ. δολάρια, εφόσον η διάρκειά της διαμορφωθεί μεταξύ 45 και 75 ημερών, χωρίς να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες προσαρμογές.

Το AMETHYST εντάχθηκε στον στόλο της Y/KNOT Invest στα τέλη Ιουνίου. Η πρώτη του ναύλωση ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, έπειτα από 96 ημέρες απασχόλησης, αποφέροντας συνολικά έσοδα 4,32 εκατ. δολαρίων.

Η νέα συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η επιμήκυνση των θαλάσσιων διαδρομών μεταφοράς πετρελαίου διατηρούν αυξημένη τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια, ενισχύοντας τα επίπεδα των ναύλων.

Για τη Y/KNOT Invest, η εξέλιξη μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση των αναμενόμενων εσόδων από το νεοαποκτηθέν πλοίο. Εφόσον ολοκληρωθεί η δεύτερη ναύλωση με τους προβλεπόμενους όρους, τα συνολικά έσοδα από τις δύο πρώτες συμφωνίες του AMETHYST εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 12,2 και 17,4 εκατ. δολαρίων.